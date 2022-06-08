Пушилин: смена правительства ДНР вызвана необходимостью усилить интеграционные процессы

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что смена правительства республики была вызвана необходимостью усилить интеграционные процессы.

Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«Интеграционные процессы... должны сейчас усиливаться, и конечно, мы должны понимать, какие шаги будут предприниматься в дальнейшем. Соответственно, мною было принято решение о том, что необходима реорганизация, необходимы изменения именно на данном этапе, потому что то, о чём мы позаботимся, о чём мы подумаем именно сегодня, именно так это откликнется (отразится на том. — RT), как мы будем жить в дальнейшем», — заявил Пушилин.

Ранее Пушилин отправил правительство республики в отставку.

Новым председателем правительства ДНР назначен Виталий Хоценко.