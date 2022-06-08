Пушилин отправил правительство ДНР в отставку
- РИА Новости
Об этом сообщается в его указе.
«Объявить об отставке правительства Донецкой Народной Республики», — говорится в документе.
Уточняется, что нынешний кабмин ДНР будет выполнять свои обязанности до момента формирования нового правительства.
Также в документе говорится, что Александр Ананченко освобождён от должности председателя правительства республики.
6 мая глава ДНР Денис Пушилин назначил Ольгу Макееву чрезвычайным и полномочным послом в России.