Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин отправил правительство ДНР в отставку.

Об этом сообщается в его указе.

«Объявить об отставке правительства Донецкой Народной Республики», — говорится в документе.

Уточняется, что нынешний кабмин ДНР будет выполнять свои обязанности до момента формирования нового правительства.

Также в документе говорится, что Александр Ананченко освобождён от должности председателя правительства республики.

6 мая глава ДНР Денис Пушилин назначил Ольгу Макееву чрезвычайным и полномочным послом в России.