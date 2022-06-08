МО: ВСУ готовятся нанести удары из Сумской области по приграничным районам России

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Украинские военные готовятся нанести артиллерийские удары из Сумской области по приграничным районам России.
МО: ВСУ готовятся нанести удары из Сумской области по приграничным районам России
  • РИА Новости

Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Он рассказал, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) готовятся новую провокацию с применением опасных химических веществ.

«Согласно замыслу «киевских сценаристов», по приграничным районам России подразделения ВСУ нанесут артиллерийские удары из населённых пунктов Сумской области», — заявил Мизинцев.

Отмечается, что в случае ответного огневого воздействия со стороны России сотрудники украинских спецслужб планируют распылить сильнодействующие ядовитые вещества. 

Мизинцев заявил, что украинские боевики разместили огневые точки в школах Николаева, а также развернули штаб территориальной обороны на территории центра детского и юношеского творчества в ДНР.

Ранее в Минобороны сообщили, что украинские военные используют гаубицы НАТО при обстреле приграничных районов России с территории элеватора в Харьковской области. 

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