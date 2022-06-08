Минобороны России: украинские боевики разместили огневые точки в школах Николаева
- РИА Новости
«В Николаеве в зданиях школ №32 (улица Обереговая) и №43 (Богоявленский проспект) размещены боевики батальонов территориальной обороны, а на территориях оборудованы огневые точки и позиции артиллерии», — заявил он.
Ранее в Минобороны России заявили, что украинские боевики разместили бронетехнику и оборудовали огневые позиции на территории элеваторов и зернохранилищ в Харьковской и Сумской областях Украины, в населённых пунктах ДНР.