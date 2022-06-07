МО: боевики оборудовали позиции на территориях элеваторов и зернохранилищ Украины и ДНР

Короткая ссылка
Украинские боевики разместили бронетехнику и оборудовали огневые позиции на территории элеваторов и зернохранилищ в Харьковской и Сумской областях Украины, в населённых пунктах ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.
МО: боевики оборудовали позиции на территориях элеваторов и зернохранилищ Украины и ДНР
  • РИА Новости

«Несмотря на острый дефицит зерна и угрозу продовольственного кризиса, украинские вооружённые формирования, пренебрегая благополучием собственного народа, продолжают использовать критически важные объекты переработки и хранения зерновых культур в военных целях», — говорится в сообщении ведомства.

В частности, украинские военные разместили вооружение на территории элеваторов и зернохранилищ в населённых пунктах Харьковской и Сумской областей, в населённых пунктах Новоэкономическое, Новодонецкое Донецкой Народной Республики.

По данным Минобороны, целью подобных действий является провоцирование ответного огня и последующее обвинение российской стороны.

Также стало известно, что украинские националисты намеренно устроили пожар в порту Мариуполя и уничтожили более 50 тыс. т зерна.

Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские боевики поселились в школах, училище, техникуме и интернате города Славянска.

Кроме того, украинские националисты оборудовали артиллерийские позиции во дворах жилых домов на Астрономической улице в Харькове.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить