МО: боевики оборудовали позиции на территориях элеваторов и зернохранилищ Украины и ДНР

Украинские боевики разместили бронетехнику и оборудовали огневые позиции на территории элеваторов и зернохранилищ в Харьковской и Сумской областях Украины, в населённых пунктах ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Несмотря на острый дефицит зерна и угрозу продовольственного кризиса, украинские вооружённые формирования, пренебрегая благополучием собственного народа, продолжают использовать критически важные объекты переработки и хранения зерновых культур в военных целях», — говорится в сообщении ведомства.

В частности, украинские военные разместили вооружение на территории элеваторов и зернохранилищ в населённых пунктах Харьковской и Сумской областей, в населённых пунктах Новоэкономическое, Новодонецкое Донецкой Народной Республики.

По данным Минобороны, целью подобных действий является провоцирование ответного огня и последующее обвинение российской стороны.

Также стало известно, что украинские националисты намеренно устроили пожар в порту Мариуполя и уничтожили более 50 тыс. т зерна.

Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские боевики поселились в школах, училище, техникуме и интернате города Славянска.

Кроме того, украинские националисты оборудовали артиллерийские позиции во дворах жилых домов на Астрономической улице в Харькове.