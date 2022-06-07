МО: боевики оборудовали позиции на территориях элеваторов и зернохранилищ Украины и ДНР
- РИА Новости
«Несмотря на острый дефицит зерна и угрозу продовольственного кризиса, украинские вооружённые формирования, пренебрегая благополучием собственного народа, продолжают использовать критически важные объекты переработки и хранения зерновых культур в военных целях», — говорится в сообщении ведомства.
В частности, украинские военные разместили вооружение на территории элеваторов и зернохранилищ в населённых пунктах Харьковской и Сумской областей, в населённых пунктах Новоэкономическое, Новодонецкое Донецкой Народной Республики.
По данным Минобороны, целью подобных действий является провоцирование ответного огня и последующее обвинение российской стороны.
Также стало известно, что украинские националисты намеренно устроили пожар в порту Мариуполя и уничтожили более 50 тыс. т зерна.
Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские боевики поселились в школах, училище, техникуме и интернате города Славянска.
Кроме того, украинские националисты оборудовали артиллерийские позиции во дворах жилых домов на Астрономической улице в Харькове.