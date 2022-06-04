Минобороны России: украинские боевики поселились в учебных заведениях Славянска

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Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские боевики поселились в школах, училище, техникуме и интернате города Славянска.
Минобороны России: украинские боевики поселились в учебных заведениях Славянска
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

«В Славянске Донецкой Народной Республики в школах №5 и №6, музыкальной школе, железнодорожном училище, химико-механическом техникуме и интернате размещены боевики украинских националистических формирований, а на территории комбикормового завода — тяжёлое вооружение и бронетехника», — сообщил он.

Ранее Мизинцев заявил, что украинские националисты оборудовали артиллерийские позиции во дворах жилых домов на Астрономической улице в Харькове.

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