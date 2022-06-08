ВСУ развернули штаб теробороны в центре детского и юношеского творчества

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Украинские войска развернули штаб территориальной обороны на территории центра детского и юношеского творчества, заявили в Межведомственном координационном штабе России по гуманитарному реагированию.
ВСУ развернули штаб теробороны в центре детского и юношеского творчества
  • AP

«В Дружковке Донецкой Народной Республики в центре детского и юношеского творчества (ул. Космонавтов) боевики вооружённых формирований развернули штаб территориальной обороны», — говорится в сообщении.

Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что украинские военные разместили РСЗО и артиллерию на территориях, прилегающих к двум школам Николаевки в ДНР.

Он также отметил, что ВСУ продолжают размещать бронетехнику и огневые позиции в медицинских учреждениях на подконтрольных Киеву территориях. 

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