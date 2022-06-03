МО России: украинские военные разместили РСЗО в школах Николаевки

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Украинские военные разместили РСЗО и артиллерию на территориях, прилегающих к двум школам Николаевки в ДНР, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
МО России: украинские военные разместили РСЗО в школах Николаевки
  • РИА Новости

«В Николаевке Донецкой Народной Республики в зданиях школы №3 и школы-интерната для детей-сирот №7 военнослужащие ВСУ и подразделения территориальной обороны оборудовали опорные пункты и склады с боеприпасами, на прилегающей территории разместили артиллерию и РСЗО», — сказал Мизинцев.

По его словам, ВСУ целенаправленно обстреливают населённые пункты ДНР, провоцируя ответный огонь.

Он добавил, что целью провокаций является возложение ответственности за разрушение гражданской инфраструктуры на Россию.

Ранее Мизинцев заявил, что украинские военнослужащие продолжают размещать бронетехнику и огневые позиции в медицинских учреждениях на подконтрольных Киеву территориях. 

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