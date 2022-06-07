Минобороны России: Украина обстреливает приграничные российские регионы гаубицами НАТО

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Украинские военные используют гаубицы НАТО при обстреле приграничных районов России с территории элеватора в Харьковской области. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Минобороны России: Украина обстреливает приграничные российские регионы гаубицами НАТО
  • РИА Новости

«В Харьковской области на территории Золочевского элеватора подразделения ВСУ разместили артиллерийские орудия западного образца (предположительно, американские гаубицы М777), из которых обстреливают приграничные районы Российской Федерации», — заявил он на брифинге. 

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что вооружение, поставляемое западными странами Киеву, используется против мирного населения Донбасса.

Кроме того, Пушилин заявил об использовании Вооружёнными силами Украины американских вооружений при обстреле Донецка.

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