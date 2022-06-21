ВС России на аэродроме Школьный в районе Одессы уничтожили ангары с беспилотниками

ВС России высокоточными ракетами «Оникс» уничтожили ангары с беспилотниками Bayraktar под Одессой.

«В ответ на диверсии киевского режима крылатыми ракетами «Оникс» на военном аэродроме Школьный в районе Одессы уничтожены выявленные в ходе операции российскими средствами разведки ангары с украинскими беспилотными летательными аппаратами Bayraktar TB2, — заявили в Минобороны России.

Также сообщается, что на острове Кубанский уничтожены два артиллерийских взвода 155-мм американских гаубиц М777.

В Минобороны России добавили, что средства ПВО сбили за сутки самолёт Су-25, 19 беспилотников и перехватили пять ракет «Точка-У» украинских военных.