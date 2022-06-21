В Крыму сообщили о продолжении поисковой операции в Чёрном море после атаки Украины

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В Чёрном море продолжается поисковая операция после атаки со стороны Украины на буровые платформы, заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
В Крыму сообщили о продолжении поисковой операции в Чёрном море после атаки Украины
  • РИА Новости

«В Чёрном море продолжается поисковая операция. По предварительной информации, спасти удалось не всех, но надежда ещё есть», — написал он в Telegram.

Глава Крыма Аксёнов ранее сообщил, что по платформам «Черноморнефтегаза» было нанесено три удара ВСУ.

Следователи возбудили уголовное дело по факту обстрела украинскими военными буровых платформ в акватории Чёрного моря в Крыму.

По словам депутата Госдумы от крымского региона Михаила Шеремета, платформы «Черноморнефтегаза» будут восстановлены.

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