В Крыму сообщили о продолжении поисковой операции в Чёрном море после атаки Украины
- РИА Новости
«В Чёрном море продолжается поисковая операция. По предварительной информации, спасти удалось не всех, но надежда ещё есть», — написал он в Telegram.
Глава Крыма Аксёнов ранее сообщил, что по платформам «Черноморнефтегаза» было нанесено три удара ВСУ.
Следователи возбудили уголовное дело по факту обстрела украинскими военными буровых платформ в акватории Чёрного моря в Крыму.
По словам депутата Госдумы от крымского региона Михаила Шеремета, платформы «Черноморнефтегаза» будут восстановлены.