В Крыму сообщили о продолжении поисковой операции в Чёрном море после атаки Украины

В Чёрном море продолжается поисковая операция после атаки со стороны Украины на буровые платформы, заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

«В Чёрном море продолжается поисковая операция. По предварительной информации, спасти удалось не всех, но надежда ещё есть», — написал он в Telegram.

Глава Крыма Аксёнов ранее сообщил, что по платформам «Черноморнефтегаза» было нанесено три удара ВСУ.

Следователи возбудили уголовное дело по факту обстрела украинскими военными буровых платформ в акватории Чёрного моря в Крыму.

По словам депутата Госдумы от крымского региона Михаила Шеремета, платформы «Черноморнефтегаза» будут восстановлены.