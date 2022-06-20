СК России возбудил дело по факту обстрела украинскими военными платформ в Крыму

Следователи возбудили уголовное дело по факту обстрела украинскими военными буровых платформ в акватории Чёрного моря в Крыму. Об этом сообщили в СК России.

«В Следственном комитете России возбуждено уголовное дело по факту обстрела представителями вооружённых формирований Украины платформы газодобывающей вышки, расположенной в акватории Чёрного моря», — говорится в заявлении ведомства в Telegram.

Отмечается, что следователи устанавливают лиц, причастных к данному преступлению.

Ранее глава Крыма заявил, что всего украинские военные нанесли три удара по буровым платформам «Черноморнефтегаза».

По его словам, на вышках находились 109 человек.

Позднее Аксёнов сообщил об эвакуации 94 человек с атакованных ВСУ платформ в Крыму.