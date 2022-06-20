Глава Крыма Аксёнов: по платформам «Черноморнефтегаза» было нанесено три удара ВСУ

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Всего украинские военные нанесли три удара по буровым платформам «Черноморнефтегаза». Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.
Глава Крыма Аксёнов: по платформам «Черноморнефтегаза» было нанесено три удара ВСУ
  • РИА Новости
  • © Александр Полегенько

«Первый удар был в 08:37 мск, всего было три удара по трём вышкам буровым», — цитирует Аксёнова ТАСС.

По его словам, на вышках находились 109 человек, 21 из них эвакуирован.

Утром 20 июня украинские военные нанесли удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза».

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди сообщила, что ВСУ атаковали платформы «Черноморнефтегаза», которые находятся на месторождении «Одесское» в 71 км от Одессы.

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