Аксёнов сообщил об эвакуации 94 человек с атакованных ВСУ платформ в Крыму
- РИА Новости
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«По ситуации с атакой буровых платформ «Черноморнефтегаза». На данный момент эвакуировано 94 человека. 15 военнослужащих остаются на охране действующих буровых платформ», — написал он в Telegram.
Аксёнов добавил, что поиски пропавших будут продолжаться.
Ранее глава Крыма заявил, что всего украинские военные нанесли три удара по буровым платформам «Черноморнефтегаза».
По его словам, на вышках находились 109 человек.
Позднее стало известно, что в результате ЧП три человека госпитализированы с травмами средней тяжести.