Аксёнов сообщил об эвакуации 94 человек с атакованных ВСУ платформ в Крыму

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Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что с атакованных украинскими военными буровых платформ в акватории Чёрного моря эвакуированы 94 человека, семеро остаются пропавшими без вести.
Аксёнов сообщил об эвакуации 94 человек с атакованных ВСУ платформ в Крыму
  • РИА Новости
  • © Константин Михальчевский

«По ситуации с атакой буровых платформ «Черноморнефтегаза». На данный момент эвакуировано 94 человека. 15 военнослужащих остаются на охране действующих буровых платформ», — написал он в Telegram.

Аксёнов добавил, что поиски пропавших будут продолжаться.

Ранее глава Крыма заявил, что всего украинские военные нанесли три удара по буровым платформам «Черноморнефтегаза».

По его словам, на вышках находились 109 человек.

Позднее стало известно, что в результате ЧП три человека госпитализированы с травмами средней тяжести.

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