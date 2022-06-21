В Минобороны заявили, что ПВО России за сутки сбила Су-25 и пять ракет «Точка-У» ВСУ

Средства ПВО России сбили за сутки самолёт Су-25, 19 беспилотников и перехватили пять ракет «Точка-У» украинских военных. Об этом сообщили в российском Минобороны.

РИА Новости

«Войсками противовоздушной обороны России сбит самолёт Су-25 воздушных сил Украины в районе населённого пункта Мазановка Харьковской области», — отмечается в тексте. В оборонном ведомстве добавили, что сбиты 19 беспилотных летательных аппаратов украинских военных. «Кроме того, перехвачено пять тактических ракет «Точка-У», а также 30 реактивных снарядов РСЗО «Ураган», — сообщили в Минобороны. В Минобороны заявили, что ПВО России за сутки сбила Су-25 и пять ракет «Точка-У» ВСУ Ранее стало известно, что российские средства ПВО сбили в Днепропетровской области украинский истребитель МиГ-29.