В Минобороны заявили, что ПВО России за сутки сбила Су-25 и пять ракет «Точка-У» ВСУ

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Средства ПВО России сбили за сутки самолёт Су-25, 19 беспилотников и перехватили пять ракет «Точка-У» украинских военных. Об этом сообщили в российском Минобороны.
В Минобороны заявили, что ПВО России за сутки сбила Су-25 и пять ракет «Точка-У» ВСУ
  • РИА Новости

«Войсками противовоздушной обороны России сбит самолёт Су-25 воздушных сил Украины в районе населённого пункта Мазановка Харьковской области», — отмечается в тексте.

В оборонном ведомстве добавили, что сбиты 19 беспилотных летательных аппаратов украинских военных.

«Кроме того, перехвачено пять тактических ракет «Точка-У», а также 30 реактивных снарядов РСЗО «Ураган», — сообщили в Минобороны.

  • В Минобороны заявили, что ПВО России за сутки сбила Су-25 и пять ракет «Точка-У» ВСУ

Ранее стало известно, что российские средства ПВО сбили в Днепропетровской области украинский истребитель МиГ-29.

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