В Минобороны заявили, что ПВО России за сутки сбила Су-25 и пять ракет «Точка-У» ВСУ
- РИА Новости
«Войсками противовоздушной обороны России сбит самолёт Су-25 воздушных сил Украины в районе населённого пункта Мазановка Харьковской области», — отмечается в тексте.
В оборонном ведомстве добавили, что сбиты 19 беспилотных летательных аппаратов украинских военных.
«Кроме того, перехвачено пять тактических ракет «Точка-У», а также 30 реактивных снарядов РСЗО «Ураган», — сообщили в Минобороны.
- В Минобороны заявили, что ПВО России за сутки сбила Су-25 и пять ракет «Точка-У» ВСУ
Ранее стало известно, что российские средства ПВО сбили в Днепропетровской области украинский истребитель МиГ-29.