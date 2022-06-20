Минобороны опубликовало кадры удара «Ониксом» по аэродрому в Одесской области

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Минобороны России показало видео удара высокоточной ракетой «Оникс» по аэродрому Арциз в Одесской области.

В результате удара была уничтожена станция управления БПЛА Bayraktar TB2 и два беспилотных аппарата этого комплекса на земле.

Ранее стало известно, что российские военные нанесли удар по аэродрому Арциз в Одесской области ракетой «Оникс».

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что российскими средствами ПВО в Днепропетровской области сбит украинский истребитель МиГ-29.

Также Конашенков сообщил, что за месяц боёв 14-я механизированная бригада ВСУ потеряла убитыми и ранеными больше 2100 человек.

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