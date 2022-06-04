«Курс на форсированную ремилитаризацию»: как в России отреагировали на планы ФРГ создать самую большую армию в Европе

Заявление Берлина о планах создать в Германии крупнейшую армию среди европейских государств НАТО Россия воспринимает как очередное подтверждение того, что немецкие власти взяли курс «на форсированную ремилитаризацию своей страны», сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, в Москве будут внимательно следить за анонсированным перевооружением и возможным наращиванием численности ВС Германии. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что такие изменения значительно укрепят безопасность республики и её союзников. Аналитики не исключают, что немецкие власти планируют воспользоваться сложившейся ситуацией для реализации своих милитаристских амбиций и достижения внутриполитических целей.

Заявление Берлина о планах создать в ФРГ самую большую армию Европы среди государств НАТО Россия воспринимает как очередное подтверждение того, что немецкие власти взяли курс «на форсированную ремилитаризацию своей страны». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это заявление федерального канцлера ФРГ мы воспринимаем как очередное подтверждение того, что Германия взяла курс на форсированную ремилитаризацию своей страны. Чем это может закончиться, увы, всем хорошо известно из истории. Мы будем внимательно следить за анонсированным перевооружением и возможным увеличением численности вооружённых сил ФРГ с учётом имеющихся у неё международно-правовых обязательств о сдержанности в военной сфере», — подчеркнула Захарова во время брифинга.

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц сообщил, что финансирование бундесвера на €100 млрд приведёт к серьёзному усилению немецких вооружённых сил.

«Германия будет обладать самой крупной конвенциональной армией в Европе в рамках НАТО», — отметил Шольц в интервью немецким газетам Neuen Berliner Redaktiongemenischaft, Stuttgarter Zeitung и Stuttgarter Nachrichten.

Кроме того, таким образом «значительно укрепится» безопасность Германии и её союзников, добавил он.

По словам Шольца, всем партнёрам Берлина известно, что «у бундесвера не осталось большого запаса боеспособных боевых машин, которых можно поставить». «Большой проблемой» немецкий канцлер назвал тот факт, что бундесвер «с 2010 года хронически недополучал финансирование», из-за чего «способность к обороне ограничилась», однако ситуация должна измениться по мере поступления допсредств.

«Ответ на смену эпох»

Напомним, немецкие власти должны утвердить правовую основу специального фонда для бундесвера в размере €100 млрд. Соответствующие нововведения планируется закрепить в основном законе ФРГ, для чего требуется большинство в две трети голосов в бундестаге и палате представителей федеральных земель.

Если спецфонд будет окончательно утверждён, то немецкое правительство сможет инвестировать средства в повышение обороноспособности вооружённых сил.

Олаф Шольц уже сообщил, что дополнительные средства на бундесвер «скоро будут выделены».

«С помощью дополнительных €100 млрд мы позаботимся о том, чтобы бундесвер смог выполнять свои задачи по обороне как никогда лучше. Это значительный шаг для безопасности Германии и Европы — наш ответ на смену эпох», — написал он в своём Twitter 30 мая.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц

AP

© John Thys, Pool

Между тем в распоряжении журнала Der Spiegel оказался экономический план, в котором расписано, на что именно будут израсходованы эти средства. В первую очередь, речь идёт о закупке военной техники, её модернизации и создании новых образцов. В частности, на развитие сухопутных войск планируется выделить €16,6 млрд, на ВМС — более €19,3 млрд (запланирована покупка корветов, фрегатов, подводных лодок, самолётов морской разведки и нового ракетного комплекса для боевых кораблей). Однако больше всего средств планируется потратить на военно-воздушные силы — около €40,9 млрд, пишет издание. В частности, у Берлина есть планы закупить истребители Eurofighter и новый транспортный вертолёт. Кроме того, предполагается замена «ветхих» «Торнадо» в том числе на американские самолёты F-35.

Примечательно, что на фоне планов по перевооружению уполномоченная бундестага по делам бундесвера Ева Хёгль сообщила о проблемах, связанных с распространением правого экстремизма в рядах немецкой армии. Хёгль заявила о необходимости выделить больше персонала для борьбы с этим явлением, поскольку вызывает беспокойство, что многие случаи, касающиеся правого экстремизма, рассматриваются крайне длительное время — вплоть до нескольких лет.

«Эффект от наказаний улетучивается, в случае если решение выносится только спустя пять лет. Это неприемлемо», — приводят слова Хёгль немецкие СМИ.

Согласно отчёту ведомства ФРГ по защите конституции, в период с июля 2018-го по июнь 2021 года в армии Германии было зафиксировано более 80 случаев правого экстремизма, пишет Der Spiegel.

«Построена на мифах»

Как отмечают эксперты, если раньше ФРГ воздерживалась от того, чтобы позиционировать себя в качестве военной силы, сосредоточившись на развитии своей экономики, то сейчас она хочет воспользоваться текущей ситуацией для реализации своих милитаристских амбиций. Однако, по мнению аналитиков, выделение дополнительного финансирования на бундесвер может негативно отразиться на жизни рядовых немцев.

«Безусловно, это будет дополнительной нагрузкой на экономику, которая в ФРГ до сих пор не восстановилась после пандемии. К тому же, усугубляется энергетический кризис, из-за которого растут цены не только на бензин и другие виды топлива, но и на продукты питания, а также остальные товары. Сохранить прежний уровень жизнь и благосостояния в Германии в случае ремилитаризации не удастся: сократятся социальные расходы и соответствующие статьи в бюджете. Это будет усиливать напряжённость в обществе», — спрогнозировал в интервью RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

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Он предположил, что Германия за счёт милитаризации, по всей видимости, надеется простимулировать свой военно-промышленный комплекс, однако такая мера, с его точки зрения, «не привнесёт стабильности в Европу».

«Данный шаг не добавляет ничего позитивного в рамках мирного развития ЕС, а, наоборот, придаёт этому процессу милитаристский уклон. И здесь, конечно, немецкие власти берут на себя большую ответственность», — говорит Оленченко.

Аналитик допустил, что инициатива с допфинансированием бундесвера предполагает, что Германия претендует на доминирование в Европе в военном плане.

«Не стоит также упускать из виду, что на решения немецких властей может влиять американское лобби в правительстве Германии, в первую очередь среди зелёных», — заявил Оленченко.

Он также отметил, что канцлер Шольц, который действительно планирует провести ремилитаризацию страны, рассчитывает таким образом укрепить и свои внутриполитические позиции.

«Рейтинг канцлера держится на достаточно низком уровне. Основная претензия к нему — это социально-экономические проблемы. Шольц учитывает мнение правых либералов, присутствующих в правительстве. Видимо, они дают понять канцлеру, что его позиции пошатнутся, если он не станет их поддерживать», — рассуждает Оленченко.

При этом он обратил внимание на то, что необходимость милитаризации Германии «построена на мифах», поскольку сейчас нет стран или военных блоков, которые бы угрожали ФРГ.

«Вероятно, подразумевается уже ставшая традиционной на Западе «российская угроза». Однако вопрос того, что Берлину надо защищаться от РФ, поднят безосновательно. К тому же, когда заходит речь о ремилитаризации, то она прежде всего расценивается как агрессивное действие, а не как оборонительное», — отметил Оленченко.

Немецкая военная техника в Германии

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По мнению замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктории Федосовой, официальный Берлин, лоббируя выделение дополнительного финансирования военной сферы, продолжает курс на «запугивание немцев российской агрессией».

«Для подтверждения реагирования властей на созданную ими же угрозу необходимы были реальные действия в оборонном секторе. В своём заявлении в бундестаге Шольц ещё раз отметил, что предыдущие правящие коалиции «провалили» оборонную сферу и он записывает в достижения нынешней коалиции повышение расходов на армию», — сказала она в разговоре с RT.

Федосова сомневается, что даже при наличии реальных планов по перевооружению бундесвера, у германских властей получится создать самую большую армию в Европе.