«Поглощение» ГДР и расширение НАТО: как объединение Германии повлияло на жизнь её граждан и безопасность Европы

3 октября 1990 года Германская демократическая республика прекратила своё существование. Бывшее социалистическое государство влилось в состав ФРГ. Интеграция восточных земель происходила в форсированном режиме без учёта их специфики. В результате регионы бывшей ГДР по-прежнему отстают в экономическом развитии от западных, констатируют аналитики. Кроме того, вопреки обещаниям, которые были даны СССР перед объединением Германии, было осуществлено расширение НАТО на восток, что негативно отразилось на безопасности РФ и Европы.

30 лет назад Германская демократическая республика окончательно вошла в состав ФРГ. С тех пор 3 октября отмечается немцами как День германского единства.

Процесс интеграции двух государств основывался на Договоре об объединении, который был заключён 31 августа 1990 года. Свои подписи под ним поставили министр внутренних дел ФРГ Вольфганг Шойбле и парламентский статс-секретарь при премьер-министре ГДР Гюнтер Краузе.

Документ регулировал перенос политической и правовой систем западной Германии на восток. Столицей единого немецкого государства вновь становился Берлин. Воссоединение происходило на основе механизма, прописанного в статье 23 Конституции ФРГ. Всё это значительно ускоряло интеграцию.

До полной ликвидации суверенитета ГДР два государства в мае 1990 года подписали Договор о создании валютного, экономического и социального союза между ФРГ и ГДР, в результате единой денежной единицей стала западногерманская марка. Одновременно с этим восточная Германия вошла в общий рынок Европейского сообщества.

В июле 1990 года в рамках реформы административно-территориального деления на территории ГДР появились пять новых регионов: Мекленбург, Бранденбург, Саксония-Анхальт, Тюрингия и Саксония, а в августе была создана правовая основа для проведения общегерманских парламентских выборов.

Поглощение вместо объединения

Как говорят эксперты, объединение Германии происходило при согласии подавляющего большинства немцев, однако форсированный характер интеграции вызвал ряд серьёзных экономических и социальных проблем, многие из которых не были преодолены даже спустя три десятилетия.

«После того, как ГДР вошла в состав ФРГ, вся существовавшая на тот момент промышленность рухнула, были остановлены заводы, естественно, люди потеряли работу. На сегодняшний день восточная Германия так и не смогла полностью восстановить экономику, поднять уровень жизни населения в этом регионе до показателей западных земель», — рассказал в беседе с RT профессор кафедры внешнеполитической деятельности России ФНБ РАНХиГС Сергей Фокин.

С точки зрения ведущего научного сотрудника Центра германских исследований РАН Александра Камкина, процесс объединения немецкого государства правильнее именовать «поглощением» ГДР. В комментарии RT он отметил, что власти ФРГ не учитывали особенности экономического уклада на социалистическом востоке. Это стало причиной закрытия множества предприятий и роста безработицы.

«В результате мы видим, что спустя 30 лет не удалось нивелировать разницу в уровне экономического развития на востоке и западе Германии. Отчасти отсюда и существующий на территории бывшей ГДР феномен — «ностальгии» по временам социализма, когда у всех были рабочие места и социальные гарантии», — пояснил Камкин.

Одно из предприятий ГДР

© Bundesarchiv

Мнение экспертов подтверждается статистикой, изложенной в так называемых докладах о германском единстве, которые ежегодно публикуются правительством. В документе от сентября 2020 года говорится, что экономические показатели в пяти восточных землях достигают лишь 73% от средней цифры по стране.

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Из отчёта следует, что восточная Германия по-прежнему живёт хуже западной и испытывает дефицит квалифицированной рабочей силы. Непреодолённые проблемы авторы доклада списывают на последствия существования на востоке экономики планового типа.

Кроме того, в документе говорится о ментальной разнице между восточными и западными немцами. В частности, утверждается, что жители бывшей ГДР с большим скепсисом относятся к демократии и якобы менее толерантны к другим национальностям.

Именно ксенофобией в западных землях часто объясняют популярность на востоке страны правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Между тем российские эксперты считают, что первоочередной причиной поддержки данной политсилы стало несогласие с курсом правящей коалиции ХДС/ХСС и СДПГ.

Окончательное урегулирование

Помимо внутренних неурядиц, вхождение ГДР в состав ФРГ привело к серьёзной трансформации архитектуры европейской безопасности. Объединению Германии предшествовала серия переговоров между СССР, Соединёнными Штатами, Францией и Великобританией.

После падения Берлинской стены в ноябре 1989 года Советский Союз, державший в ГДР крупную группировку войск, согласился на восстановление единого немецкого государства. Против интеграции ФРГ и ГДР выступала британский премьер Маргарет Тэтчер. В число противников входил и французский президент Франсуа Миттеран, но немецким политикам удалось переубедить его.

Джордж Буш — старший, Франсуа Миттеран, Гельмут Коль, Маргарет Тэтчер и Михаил Горбачёв на саммите СБСЕ (ОБСЕ) в Париже, 1990 год

AFP

© Daniel JANIN

12 сентября 1990 года в Москве представители СССР, США, Франции, Великобритании, ГДР и ФРГ подписали Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии. В соответствии с этим документом объединённое немецкое государство получило «полный суверенитет над своими внутренними и внешними делами» с обещанием проводить исключительно миролюбивую политику.

Договор предписывал советской стороне вывести к концу 1994 года все войска из восточной части страны. В свою очередь ФРГ и западные страны обязались выполнять ряд рестрикций военного характера.

В частности, Германия согласилась сократить численность армии до 370 тыс. человек в течение 3—4 лет (сейчас численность бундесвера — чуть более 180 тыс. — RT). Также немецкое государство обязалось продолжить выполнение Договора о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968 года, а также не размещать ядерное оружие и иностранные войска в бывшей ГДР.

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«Правительства Германской Демократической Республики и Федеративной Республики Германии подтверждают свои заявления о том, что с немецкой земли будет исходить только мир. Согласно конституции объединённой Германии действия, могущие и преследующие цель нарушить мир между народами, в особенности подготовка к ведению наступательной войны, являются антиконституционными и наказуемыми», — говорилось в документе.

В то же время договор не ограничивал право Германии участвовать «в союзах со всеми вытекающими из этого правами и обязательствами». В результате ГДР после объединения автоматически стала частью натовской военной машины. Кроме того, на территории немецкого государства остались американские войска. Сейчас численность контингента ВС США составляет порядка 36 тыс. человек.

Согласно обещаниям, данным Москве западными лидерами, включая канцлера ФРГ Гельмута Коля, Североатлантический альянс не должен был расширяться на восток.

Однако в середине 1990-х годов Брюссель при поддержке Вашингтона инициировал интеграцию стран бывшего соцблока. В 1999 году в состав НАТО вошли Венгрия, Польша и Чехия, в 2004 году — Болгария, Румыния, Словакия, Словения, Латвия, Литва и Эстония.

Нереализованный «австрийский сценарий»

Расширение альянса было воспринято руководством РФ как серьёзный геополитический вызов и угроза национальной безопасности. Россия приступила к созданию новых систем вооружений и повышению уровня боеготовности армейских соединений.

В феврале 2007 года президент РФ Владимир Путин выступил с так называемой Мюнхенской речью на международной конференции по безопасности в Баварии. В своём выступлении российский президент напомнил об обещании генсека НАТО, экс-министра обороны ФРГ Манфреда Вернера об отказе альянса развёртывать войска за пределами Германии.

«Хотел бы привести цитату из выступления генерального секретаря НАТО господина Вернера в Брюсселе 17 мая 1990 года. Он тогда сказал: «Сам факт, что мы готовы не размещать войска НАТО за пределами территории ФРГ даёт Советскому Союзу твёрдые гарантии безопасности». Где эти гарантии?» — задал риторический вопрос Путин.

Владимир Путин на конференции по безопасности в Мюнхене, 2007 год

РИА Новости

© Дмитрий Астахов

Сергей Фокин считает, что расширение НАТО, в том числе за счёт бывшей ГДР, привело к крайне негативным последствиям для безопасности России и Европы. По его мнению, единственный разумный вариант объединения Германии заключался в гарантиях непродвижения альянса на восток и нейтральном статусе немецкого государства.

Схожей точки зрения придерживается Александр Камкин. Он считает, что роста напряжённости в Европе и у границ РФ можно было бы избежать при распространении на Германию «австрийского сценария». На протяжении последних 65 лет Вена придерживается военного нейтралитета, сохраняя со времён холодной войны дружественные отношения с Москвой.

«В итоге Германия, от которой должно было исходить только миролюбие, превратилась в форпост агрессивно настроенного блока, который к тому же пополнился восточноевропейскими республиками. Но такого сценария можно было избежать, если бы к Германии был применён опыт Австрии», — рассуждает Камкин.

Однако, несмотря на существенные разногласия, Москва и Берлин сохранили устойчивые партнёрские отношения. Как считает эксперт, современные политические противоречия России и Германии сглаживаются взаимовыгодным характером экономического сотрудничества.

«Конечно, разные взгляды на НАТО, украинский кризис, убийство в Германии бывшего полевого командира Зелимхана Хангошвили и ситуацию с Навальным осложняют диалог между Москвой и Берлином. Тем не менее взаимовыгодные экономические интересы способствует сохранению стабильности в российско-германских отношениях», — резюмировал Камкин.