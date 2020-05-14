«Естественный противовес НАТО»: какой вклад Организация Варшавского договора внесла в глобальную безопасность

65 лет назад руководители стран соцлагеря создали Организацию Варшавского договора (ОВД), которая объединила СССР и восточноевропейские государства в оборонительный союз. Его появление стало ответом на образование в 1949 году Североатлантического альянса. ОВД открыла широкие возможности для военного взаимодействия государств соцблока. Как полагают эксперты, Варшавский договор позволил предотвратить развязывание глобального конфликта в эпоху холодной войны. После его краха в 1991 году, отмечают аналитики, мир стал однополярным, что негативно сказалось на международной безопасности.

14 мая 1955 года в столице социалистической Польши был подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Его участниками стали СССР, Польша, Чехословакия, Венгрия, ГДР, Болгария, Румыния и Албания. Документ предусматривал оказание военной помощи в случае нападения на одну из сторон.

Военный союз получил название Организации Варшавского договора (ОВД). В её рамках государства социалистического лагеря учредили Политический консультативный комитет (ПКК), Объединённое командование вооружёнными силами (ОКВС) и различные вспомогательные органы. Договор был заключён на 20 лет с автоматической пролонгацией на десять лет. В 1985 году он был продлён ещё на 20 лет.

Создание системы коллективной самообороны СССР и восточноевропейских государств стало ответной мерой на появление Североатлантического альянса в 1949 году. Данные блоки стали символами биполярной системы международных отношений, характеризовавшейся идеологическим противостоянием и холодной войной.

В разговоре с RT руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов назвал образование ОВД закономерным процессом. По его мнению, деятельность Организации Варшавского договора была направлена на то, чтобы уравновесить баланс сил между Западом и Востоком.

«После победы над фашизмом СССР и США фактически поделили Европу на зоны влияния. Это была реальность того времени, и вряд ли с учётом имеющихся противоречий она могла быть иной. Вашингтон объединил лояльные ему государства в рамках НАТО, Москва — в виде Варшавского договора», — констатировал Михайлов.

В беседе с RT директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин заявил, что деятельность Организации Варшавского договора позволила предотвратить развязывание нового глобального вооружённого конфликта.

«ОВД являлась сугубо оборонительным союзом. Члены организации не собирались ни на кого нападать — объединение усилий требовалось для эффективного сдерживания НАТО, которое появилось почти на шесть лет раньше. С точки зрения глобальной безопасности существование Варшавского договора было гарантом мира, так как Запад понимал, с каким серьёзным противником ему придётся иметь дело», — пояснил Подберёзкин.

Архитектура безопасности

Варшавский договор стал правовой основой для интенсивного военного сотрудничества подписавших его государств. Советский Союз активно перевооружал армии восточноевропейских государств на современную технику и стимулировал развитие национальной оборонной промышленности. В материалах Минобороны РФ говорится, что огромную роль в этом процессе сыграл министр обороны СССР (1976—1984) маршал Дмитрий Устинов.

Армии восточноевропейских стран и советские войска регулярно проводили совместные учения, в том числе крупномасштабные. Например, участниками оперативно-стратегических манёвров «Запад-81» стали не менее 100 тыс. человек.

Работа реактивной артиллерии на учениях «Запад-81»

РИА Новости

© В. Киселев

Также одними из крупнейших учений ОВД с применением ракетного оружия считается «Щит-82». На Западе их называли «семичасовая ядерная война» из-за того, что 18 июня 1982 года между 06:00 и 13:00 мск СССР осуществил десятки ракетных пусков с наземных, морских и воздушных носителей.

Важный вклад в совершенствование взаимодействия армий Организации Варшавского договора внёс начальник Генштаба ВС СССР (1977—1984) Николай Огарков. Так, на манёврах «Запад-81» впервые была использована автоматизированная система управления войсками.

«Советский Союз вложил в эту организацию огромное количество ресурсов, по сути, выстроил всю архитектуру безопасности. Многие офицеры, в том числе высокопоставленные, проходили обучение в Москве, в том числе в Академии Генштаба. Таким образом СССР формировал лояльную военную элиту в странах соцлагеря и заодно подтягивал уровень её профессионализма», — отметил Михайлов.

Однако отношения государств в рамках ОВД не были безоблачными. Первый серьёзный кризис внутри блока произошёл уже в 1956 году, когда в Венгрии вспыхнуло антиправительственное восстание. Первоначально советское правительство не собиралось применять силу и даже постановило вывести из республики войска.

Но в конце октября первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв распорядился провести операцию по смещению венгерского лидера Имре Надя. В начале ноября 30-тысячная советская группировка под командованием маршала Георгия Жукова вошла в Будапешт по приглашению созданного Яношем Кадаром правительства и рассеяла силы восставших. Основная часть венгерской армии при этом сохраняла нейтралитет.

Ещё одним тревожным событием стала знаменитая «Пражская весна». 18 августа 1968 года после длительных переговоров с главой ЦК Коммунистической партии Чехословакии Александром Дубчеком руководители СССР, Польши, Венгрии, ГДР и Болгарии приняли решение о вводе в Чехословакию контингента ОВД. Чехословацкие вооружённые силы не вмешивались в ситуацию, и антикоммунистические протесты были подавлены.

Оба события, как отмечают эксперты, теперь используются в качестве повода для разжигания русофобии и борьбы с памятью о победе Советского Союза над гитлеровской Германией.

«Сейчас очень легко обвинять во всём Москву, но в реальности ситуация была намного сложнее. Одной из причин обоих восстаний стало то обстоятельство, что в годы Второй мировой войны Венгрия была союзником Германии, а Чехословакия — протекторатом Берлина. После войны в этих странах сохранились антисоветские силы, которые поддерживались Западом. Впрочем, в СССР руководствовались лозунгом о «дружбе народов», поэтому говорить об этом было не принято», — пояснил Алексей Подберёзкин.

Нарушенный баланс

Эксперты обратили внимание на то, что СССР часто упрекают в якобы господствующем положении в рамках ОВД. Данное утверждение зачастую обосновывается тем, что Объединённое командование вооружёнными силами располагалось в Москве, а его начальниками становились исключительно советские военные деятели.

Впрочем, как полагает Михайлов, Москва не имела возможности осуществлять тотальный контроль над восточноевропейскими республиками. Например, в 1968 году Албания покинула ОВД.

Самостоятельную политику проводила Румыния. Бухарест осудил ввод войск в Чехословакию, не поддержал афганскую кампанию СССР и сотрудничал с ФРГ и Пакистаном в сфере создания ядерного оружия. Кроме того, республика пользовалась кредитами МВФ и вкрапляла в номинально социалистическую идеологию элементы национализма.

Руководители государств — членов ОВД на заседании Политического консультативного комитета (ПКК)

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«Страны соцлагеря отличались друг от друга и на самом деле имели большую автономию от Москвы. Факторов, которые влияли на отношения с СССР, было очень много, в том числе экономических. И с крахом социалистических режимов судьба ОВД была предрешена», — рассуждает Михайлов.

В феврале 1991 года страны — участницы Варшавского договора решили распустить военные структуры организации. 1 июля того же года представители этих государств подписали протокол о полном прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Как отметил Алексей Подберёзкин, после ликвидации ОВД в мире воцарилась однополярная система международных отношений, которая характеризуется доминантой одного военного блока. Прямыми последствиями разрушения прежнего баланса сил эксперт назвал вмешательство НАТО в Боснийский кризис 1992—1995 годов и агрессию альянса в Югославии в 1999 году.

«Югославская государственность стала первой жертвой военного вторжения альянса, но эта агрессия была бы невозможной при существовании ОВД. С разрушением Организации Варшавского договора пропал естественный противовес НАТО, а западный блок решил, что может безнаказанно вмешиваться в дела суверенных государств», — сказал Подберёзкин.

Однако с ликвидацией ОВД в мире не исчезла потребность в международной структуре, которая смогла бы обеспечивать равновесный баланс сил, отметил в комментарии RT эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

«Основными причинами крушения ОВД стали кризис советской государственности и желание руководства СССР того времени положить конец холодной войне. Однако Запад воспользовался ослаблением Москвы, чтобы взять под свой контроль Восточную Европу. В 2000-е годы Россия начала объединять усилия с соседями в рамках ОДКБ и ШОС. Эти организации нельзя назвать заменой ОВД, но их существование свидетельствует о том, что однополярная система постепенно уходит в прошлое», — подчеркнул Кошкин.

Кроме того, как отметили эксперты, ещё одним последствием крушения ОВД стало расширение НАТО на восток. Этот процесс происходил вопреки данным Москве обещаниям официальных лиц США и альянса. В результате включения в западный блок бывших участников Варшавского договора, а также прибалтийских республик ситуация на западной границе России заметно ухудшилась.

По мнению Михайлова, с первых дней своего существования Североатлантический альянс представлял серьёзную угрозу безопасности СССР. В случае гипотетического конфликта с ним существование ОВД позволяло встретить агрессора на дальних подступах, пояснил он.

«С крахом Варшавского договора и расширением НАТО на восток этот буфер исчез. В итоге мы видим, как в последние годы альянс наращивает напряжение на наших западных рубежах. Хотя современная Россия, конечно же, обладает эффективными средствами сдерживания НАТО, которые отрезвляют западных стратегов», — констатировал аналитик.