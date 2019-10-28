Горбачёв назвал расширение НАТО крупнейшей стратегической ошибкой

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Бывший президент СССР Михаил Горбачёв считает расширение НАТО крупнейшей стратегической ошибкой Запада. Об этом политик написал в своей книге «Что поставлено на карту: будущее глобального мира».
Горбачёв назвал расширение НАТО крупнейшей стратегической ошибкой
  • © РИА Новости

«Решение о расширении НАТО было крупнейшей стратегической ошибкой Запада, шагом к дестабилизации военно-политической обстановки в Европе и за её пределами», — приводит выдержки из книги РИА Новости.

По его словам, советское руководство тогда сделало максимум возможного. Как отметил Горбачёв, предлагать в условиях существования Организации Варшавского договора некое «юридически обязывающее соглашение» о нераспространении НАТО на Восточную Европу было бы абсурдом и нелепостью.

Горбачёв подчеркнул, что соответствующее решение Североатлантического альянса стало шагом к подрыву доверия и «Россия не могла не сделать из этого выводы».

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не давал России никаких гарантий того, что не будет включать другие страны.

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