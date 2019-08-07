Столтенберг: НАТО не давало России никаких обещаний по расширению

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НАТО не давало России никаких гарантий того, что не будет включать другие страны, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
Столтенберг: НАТО не давало России никаких обещаний по расширению
  • Reuters

Об этом он сказал во время выступления в Сиднее.

По его словам, Россию «не устраивают соседи, которые желают вступить в НАТО», однако альянс «не давал никаких обещаний» относительно включения других стран, в том числе бывших республик СССР.

«Таких обещаний не было», — сказал Столтенберг, отметив, что для принятия подобных решений все члены альянса должны «сесть и договориться».

Ранее Столтенберг заявил, что НАТО не планирует размещать в Европе новые ядерные ракеты наземного базирования после распада ДРСМД.

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