Столтенберг: НАТО не давало России никаких обещаний по расширению

НАТО не давало России никаких гарантий того, что не будет включать другие страны, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Об этом он сказал во время выступления в Сиднее.

По его словам, Россию «не устраивают соседи, которые желают вступить в НАТО», однако альянс «не давал никаких обещаний» относительно включения других стран, в том числе бывших республик СССР.

«Таких обещаний не было», — сказал Столтенберг, отметив, что для принятия подобных решений все члены альянса должны «сесть и договориться».

Ранее Столтенберг заявил, что НАТО не планирует размещать в Европе новые ядерные ракеты наземного базирования после распада ДРСМД.