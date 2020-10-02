Меркель рассказала, когда в Евросовете обсудят ситуацию с Навальным

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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что реакция стран ЕС на ситуацию с Алексеем Навальным будет обсуждена на саммите Европейского совета после доклада Организации по запрещению химического оружия.
Меркель рассказала, когда в Евросовете обсудят ситуацию с Навальным
  • © REUTERS/Michele Tantussi

Об этом она сказала в ходе пресс-конференции. 

«Мы сейчас дождёмся доклада ОЗХО и затем через две недели ещё раз вернёмся к теме в Европейском совете», — цитирует её ТАСС. 

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила ОЗХО направить в Россию экспертов для взаимодействия с российскими специалистами в ситуации вокруг Навального.

Также МИД России заявлял о нарушениях техсекретариата ОЗХО по ситуации с Навальным.

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