Меркель рассказала, когда в Евросовете обсудят ситуацию с Навальным

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что реакция стран ЕС на ситуацию с Алексеем Навальным будет обсуждена на саммите Европейского совета после доклада Организации по запрещению химического оружия.

Об этом она сказала в ходе пресс-конференции.

«Мы сейчас дождёмся доклада ОЗХО и затем через две недели ещё раз вернёмся к теме в Европейском совете», — цитирует её ТАСС.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила ОЗХО направить в Россию экспертов для взаимодействия с российскими специалистами в ситуации вокруг Навального.

Также МИД России заявлял о нарушениях техсекретариата ОЗХО по ситуации с Навальным.