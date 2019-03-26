«Вынужденное решение»: с чего начиналась ГДР и чем закончилась история республики

65 лет назад руководство СССР опубликовало решение о признании суверенитета Германской Демократической Республики (ГДР). По словам экспертов, Москва вынуждена была пойти на этот шаг в ответ на признание Вашингтоном суверенитета ФРГ. В течение нескольких лет Восточная Германия опережала по экономическому развитию своего западного соседа. Впоследствии ряд просчётов руководства страны, а затем утрата рынков сбыта из-за развала соцлагеря резко усложнили положение и привели к присоединению республики к ФРГ. Однако реалии новой жизни оказались не такими, как виделись восточным немцам до создания единого государства. Сегодня многие из них испытывают ностальгию по ГДР с её социальными гарантиями и уверенностью в завтрашнем дне, отмечают эксперты.

По окончании Великой Отечественной войны — к моменту подписания Акта о безоговорочной капитуляции — территория Германии была оккупирована советскими, американскими, британскими и французскими войсками и затем, в июне 1945 года, поделена на четыре оккупационные зоны.

«Границы между оккупационными зонами как таковой не было, существовали лишь условные демаркационные линии», — рассказал в беседе с RT научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Константин Софронов.

Жители Германии свободно перемещались из одной оккупационной зоны в другую, а страны-победительницы наладили транспортное сообщение и экономические связи.

Разрушенные здания Берлина в 1945 году

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Однако в 1946 году западные государства взяли курс на конфронтационную политику в отношении Советского Союза. Началась холодная война, и экономические связи между оккупационными зонами ослабли. Чтобы купировать негативные последствия кризиса, власти США и Великобритании в 1946 году решили объединить свои зоны оккупации в так называемую Бизонию. Ещё два года спустя, после присоединения французского сектора объединение было преобразовано в Тризонию.

Создание республик

«Советское руководство изначально делить Германию не собиралось. Её видели сильным единым государством, частью буферной зоны между соцлагерем и Западом — чем-то вроде того, что было реализовано затем в Австрии или Финляндии. Но американских лидеров такой подход не устраивал», — рассказал в интервью RT историк и писатель Константин Залесский.

23 мая 1949 года на заседании в Бонне так называемого Парламентского совета под контролем военных губернаторов оккупационных зон была провозглашена Федеративная Республика Германия. Исходя из текста её Основного закона, ФРГ претендовала на статус государства — последователя Германской империи и, соответственно, на всю её территорию.

«ФРГ сразу создавалась не как нейтральное государство, а как часть западного мира. В этой ситуации у СССР оставалось всего два выхода: либо поднять руки, капитулировать и подарить Восточную Германию США, либо инициировать создание нового государства. Конечно, из соображений паритета отдавать восточную часть страны под западный контроль было неразумно», — заявил Константин Залесский.

Всего семь дней спустя после провозглашения ФРГ, 30 мая, на востоке Германии в спешном порядке приняли свою Конституцию. Официальное провозглашение ГДР состоялось 7 октября 1949 года.

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«Это было вынужденное решение. Не создать ГДР в тех условиях было невозможно», — подчеркнул Залесский, добавив, что действия советского руководства носили исключительно ответный характер.

В июле 1952 года власти США приняли документ PSB D-21 — «Национальную стратегию в отношении Германии», которая предусматривала меры по сокращению советского потенциала в Восточной Германии и проведение психологических операций против ГДР. Не прошло и года, как по демократической республике прокатилась волна массовых беспорядков, формальным поводом к которым стало 10%-ное повышение норм выработки на предприятиях. Несколько сотен населённых пунктов были охвачены забастовками, местами переросшими в погромы и захват административных зданий. В ходе столкновений между протестующими и сторонниками ГДР, а также при подавлении беспорядков с привлечением советских войск погибли от 25 до 55 человек.

Вопреки ожиданиям Запада кризис только укрепил позиции первого секретаря ЦК Социалистической единой партии Германии (СЕПГ) Вальтера Ульбрихта — партия была очищена от внутренней оппозиции, а Москва активизировала помощь руководству республики. Повышение норм выработки было отменено, СССР сократил требования по репарациям, а в октябре прошло серьёзное снижение цен на товары народного потребления. 26 марта 1954 года Москва официально обнародовала решение о признании суверенитета ГДР, принятое накануне, и установила с республикой отношения как с независимым государством — история советской зоны оккупации была окончена.

Успехи и поражения

«На востоке и западе Германии внедрялись разные экономические принципы. Причём на первых порах процессы, имевшие место на востоке, выглядели привлекательнее, так как социалистический подход давал возможность лучше мобилизовать силы. Соответственно, восстановление экономической инфраструктуры шло быстрее. И проблем с продовольствием на востоке было меньше», — рассказал Константин Софронов.

Согласно данным, которые в своей статье «Попытка нового взгляда на экономическое соревнование ГДР и ФРГ» приводит историк Николай Платошкин, в 1950—1958 годах ГДР увеличила выпуск промышленной продукции на 241% (ФРГ — на 210%). В 1957 году объём промышленности Восточной Германии по сравнению с 1936-м вырос в 2,4 раза (Западной Германии — в 2,26).

Работа предприятий ГДР

© Bundesarchiv

Однако беспорядки 1953 года затянули ГДР в экономическую ловушку. Чтобы снять социальное напряжение, власти сделали упор на поддержку производства продуктов и одежды, из-за чего резко замедлился процесс переоснащения промышленности. В итоге пострадало производство промышленного оборудования и химических изделий — основные экспортные отрасли экономики ГДР. В то же время в ФРГ обновление промышленного оборудования шло полным ходом, в итоге западногерманская продукция начиная с середины 1950-х стала более современной и конкурентоспособной.

«Американцы стремились превратить ФРГ в витрину западного образа жизни, предоставляя бизнесу кредиты и размещая в Западной Германии свои капиталы», — отметил Константин Залесский.

В 1956 году в ГДР была создана собственная Национальная народная армия. Немногим ранее, в 1950 году в республике появилась своя тайная полиция — Министерство государственной безопасности (МГБ), более известное под немецким сокращением «Штази». Эксперты часто называют МГБ ГДР, наряду с КГБ и ЦРУ, одной из наиболее мощных спецслужб в мире времён холодной войны.

Пограничники ГДР на стене у Бранденбургских ворот

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© Messerschmidt / ullstein bild

В «Штази» провели несколько сенсационных операций, ставших эталоном разведывательной деятельности. Так, МГБ ГДР смогло добиться назначения своего разведчика Гюнтера Гийома на должность личного референта федерального канцлера ФРГ Вилли Брандта. Также сотрудникам «Штази» удалось завербовать в Западной Германии ряд высокопоставленных военных, благодаря чему соцлагерь получал исчерпывающие данные о силах НАТО на территории ФРГ, в том числе и о размещении ядерного оружия. На «Штази» в Восточной Германии работали более 90 тыс. штатных и около 200 тыс. неофициальных сотрудников — примерно каждый 50-й гражданин ГДР.

«Немецкое население Восточной Германии в своей массе занимало конформистские позиции», — подчеркнул Константин Зелесский.

В 1970-е годы отношения между ГДР и ФРГ относительно нормализовались. В 1973 году страны признали друг друга и стали полноправными членами ООН.

Присоединение к ФРГ

В 1980-е годы из-за неудачных реформ и «бархатных революций» экономическая система соцлагеря стала рушиться. Предприятия ГДР утратили традиционные рынки сбыта, республику охватил кризис. В 1989 году по Восточной Германии прокатилась волна массовых протестов, в руководстве органов власти и СЕПГ были произведены серьёзные кадровые замены. 9 ноября 1989 года власти ГДР разрешили свободный выезд из республики, и вечером того же дня пала Берлинская стена, разделявшая «социалистическую» часть города и Западный Берлин.

Падение Берлинской стены, февраль, 1990

Reuters

На выборах в марте 1990 года в ГДР победила консервативная партия Христианско-демократический союз, и 31 августа специальным договором были определены условия присоединения Восточной Германии к Западной. Ещё через месяц — 3 октября — органы центральной власти ГДР были упразднены, а конституция отменена. Территория ГДР официально стала частью ФРГ.

«Это не было равноправным воссоединением — восточногерманские регионы просто вошли в ФРГ», — отметил Константин Залесский.

По словам историка, жители бывшей ГДР ожидали скорого улучшения качества жизни, но вызванная падением Берлинской стены эйфория у них через некоторое время прошла.

«Они надеялись на одно, а получили в итоге нечто другое. Сначала власти и бизнес ФРГ посчитали, что им будет накладно проводить переоборудование предприятий в восточных землях, и начали их попросту банкротить. Бывшую территорию ГДР захлестнула безработица, сохраняющаяся и сегодня. А в последние годы на фоне миграционного кризиса на восточные территории стали направлять основной поток мигрантов из стран Африки и Азии.

Делается это под тем соусом, что на мигрантов выделяются дополнительные дотации, и это является как бы помощью центра землям, находящимся в худшем экономическом положении», — поделился эксперт.

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«Жизнь в ГДР для многих немцев стала одним из светлых воспоминаний. Они с ностальгией вспоминают о социальной защищённости, в частности о том, что делалось в ГДР для детей. В республике, например, существовала прекрасная система детских садов», — рассказала в беседе с RT директор Российско-германского учебно-научного центра РГГУ Наталья Ростиславлева.

По её словам, после вступления бывшей ГДР в состав ФРГ перед восточными немцами встала не только проблема безработицы. «Зарплаты и пенсии на востоке оказались ощутимо ниже, чем на западе. Эту проблему постоянно поднимают, но она до сих пор не решена. Поэтому на территориях, входивших в состав ГДР, популярны оппозиционные политические силы, например Левая партия», — подчеркнула эксперт.

По её мнению, вспоминая о позитивных аспектах жизни в ГДР, многие восточные немцы переносят свои симпатии на Россию, которую считают наследницей Советского Союза.

«Бывшие жители ГДР не воспринимают период 1949—1990 годов как оккупацию, и на уровне обычных людей там сохранилось хорошее отношение к нашей стране», — подытожил Константин Залесский.