«Продукт противоборства США и СССР»: как 70 лет назад сформировалась ФРГ

70 лет назад на территории американской, британской и французской зон оккупации было создано новое государство — Федеративная Республика Германия. Как отмечают эксперты, Запад заблокировал советские предложения по созданию единой нейтральной Германии. На ФРГ большое влияние оказывали Соединённые Штаты, её экономика развивалась благодаря плану Маршалла, а спецслужбы финансировались из Вашингтона и передавали в США всю собранную информацию. Как молодое государство использовали против соцлагеря и какую роль в этом играли бывшие гитлеровцы — в материале RT.

По итогам Второй мировой войны территория Германии была разделена на четыре зоны оккупации: американскую, британскую, советскую и французскую. В 1946 году на базе американской и британской оккупационных зон было создано новое территориальное объединение — Бизония, а в 1948-м, после присоединения французской оккупационной зоны, оно было переименовано в Тризонию. В этих зонах функционировал избираемый органами местного самоуправления экономический совет, представлявший собой квазипарламент.

Советская администрация и часть германского общества восприняли действия западных союзников как попытку заблокировать процесс создания законных общегерманских органов власти. В 1948 году США, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды и Люксембург провели серию совещаний в Лондоне, на которых без согласования с СССР приняли решение о создании в Германии учредительного парламентского совета с правом разработки новой немецкой Конституции.

«Советские власти рассчитывали, что на базе всех четырёх зон оккупации Германии будет создано единое демилитаризованное нейтральное государство, аналог Финляндии или Австрии. Однако этот замысел абсолютно не устраивал США.

Во-первых, Германию в Вашингтоне видели не нейтральным государством, а союзником по антисоветской деятельности, а во-вторых, было очевидно, что в политической жизни объединённой страны огромную роль будет играть коммунистическая партия», — рассказал в беседе с RT историк-германист Константин Залесский.

Кёльн, 7 марта 1945 года

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Весной 1949 года американская, британская и французская оккупационные администрации одобрили разработанный парламентским советом проект Конституции Федеративной Республики Германия. 23 мая она официально вступила в силу на территории бывшей Тризонии, и с этого момента отсчитывается история существования ФРГ. Столица нового государства разместилась в Бонне.

«В ответ на действия западных союзников, направленных на провозглашение ФРГ, советские власти вынуждены были предпринимать ответные шаги и поддержали создание в своей зоне оккупации Германской Демократической Республики — ГДР», — отметил Залесский.

План Маршалла

В годы войны власти США планировали разделить Германию и полностью разрушить её экономику. В 1944 году американский министр финансов Генри Моргентау разработал доктрину, согласно которой Германия превращалась в бедную аграрную страну, лишённую промышленности и науки. В Вашингтоне план посчитали излишне жёстким и после разгрома Третьего рейха воплощали в жизнь лишь частично — путём блокирования германской внешнеэкономической деятельности, а также дезинтеграции индустриальной и финансовой систем.

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Однако, когда власти США после войны увидели в Советском Союзе нового глобального противника, взгляды на Германию изменились. Для противостояния СССР и зарождающемуся социалистическому лагерю Вашингтону нужен был мощный европейский союзник. Именно тогда американцы инициировали объединительные процессы в западных зонах оккупации и задумались над возрождением немецкой и других европейских экономик.

В результате войны производство в Великобритании, Франции, Италии и других государствах Европы резко сократилось. В Германии оно рухнуло в три раза. Зато экономика Штатов, всю войну успешно продававших Старому Свету свои товары, находилась на подъёме. На неё приходилось до 60% промпроизводства капиталистического мира и до 70% золотого запаса.

Летом 1947 года госсекретарь США Джордж Маршалл заявил о необходимости оказания экономической помощи Западной Европе. Для этого в Вашингтоне разработали специальные документы, а с правительствами европейских стран провели переговоры относительно условий, на которых они могут претендовать на финансовую помощь США. Кредитно-денежные отношения в Западной Европе фактически переходили под американский контроль, ряд товаров можно было закупать только в США, а из органов власти, вопреки национальному законодательству, должны были быть изгнаны коммунисты. В апреле 1948 года план Маршалла был официально утверждён.

«Одним из основных бенефициариев американского финансового проекта стала как раз Западная Германия. Хотя план был лукав и большая часть денег возвращалась в США, экономика ФРГ начала восстанавливаться. При этом суверенитет республики оказался ограничен ещё больше», — подчеркнул Константин Залесский.

В 1953 году ФРГ удалось выйти на довоенный уровень благосостояния населения.

Новая старая власть

Первым федеральным канцлером Западной Германии стал один из основателей Христианско-демократического союза Конрад Аденауэр. Он руководил исполнительной ветвью власти ФРГ с 1949 по 1963 год. Аденауэр негативно относился к СССР. Он прервал все контакты с ГДР и организовал в 1955 году вступление Западной Германии в НАТО. Коммунистическая партия в ФРГ при нём была запрещена.

Хотя сам Аденауэр лично не воспринимал национал-социализм и с приходом Адольфа Гитлера к власти в Германии в 1933 году даже покинул пост обер-бургомистра Кёльна, после создания ФРГ отказываться от услуг бывших нацистов в государственных структурах он не стал.

Первый федеральный канцлер Западной Германии Конрад Аденауэр подписывает Конституцию ФРГ, 23 мая 1949 года

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Формально в Западной Германии проводилась политика денацификации, но на практике огромное количество лиц, находившихся на госслужбе в Третьем рейхе, и даже членов НСДАП попали в государственный аппарат ФРГ.

«Низовое и среднее звено в полиции и судах сохранилось после гитлеровского периода практически полностью, несмотря на то что в таких структурах оставаться непричастными к преследованию людей было невозможно», — заявил Константин Залесский.

Когда в 1951 году у ФРГ появилось собственное Министерство иностранных дел, быстро выяснилось, что 2/3 его сотрудников в прошлом были нацистами. В ответ на волну критики Аденауэр ответил, что пора «прекращать вынюхивать нацистов». В том же году в Западной Германии были восстановлены имущественные права членов НСДАП.

«К моменту образования ФРГ бывшие гитлеровские генералы закончили описание различных вопросов вооружённой борьбы против СССР — методических пособий для армии США. А 7 июня 1955 года было учреждено Министерство обороны ФРГ и первые добровольцы приняли военную присягу», — рассказал в беседе с RT методист Музея Победы Дмитрий Суржик.

Рейнхард Гелен (слева) — будущий основатель Организации Гелена, позже преобразованной в Федеральную разведывательную службу Германии

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По словам эксперта, непосредственную работу по формированию бундесвера возглавил Адольф Хойзингер.

«Это был профессиональный военный, представитель классической германской военной элиты. Он прошёл бои Первой мировой, а в годы Второй мировой возглавлял вначале оперативное управление сухопутных войск вермахта, а затем — верховное командование. Он рассматривал и утверждал наиболее крупные карательные операции вермахта против советских партизан», — пояснил Суржик.

В 1957 году Хойзингер официально стал начальником управления Вооружённых сил Минобороны ФРГ, а в 1961-м — начальником военного комитета НАТО. Советский Союз добивался выдачи Хойзингера для суда как военного преступника, виновного в уничтожении мирного населения СССР, но эти попытки оказались тщетны.

«Советский Союз, Польша и Югославия постоянно требовали от ФРГ выдать того или иного военного для суда. И на это были все основания. Практически любого командира немецкого соединения, воевавшего на Восточном фронте, можно было обоснованно судить — если не за прямые приказы, то за попустительство. Ведь военные преступления против мирного населения и пленных были в немецкой армии совершенно обыденным явлением. Однако, как правило, подобные запросы оставались неудовлетворёнными», — рассказал Константин Залесский.

«Слияния не было, было поглощение»

Когда в 1963 году Аденауэр ушёл в отставку, его ненадолго сменил на посту экономист Людвиг Эрхард, однако из-за своей прямолинейности он не сработался с законодателями и быстро покинул должность. Третьим федеральным канцлером в 1966 году стал Курт Георг Кизингер, член НСДАП с 1933 года, сотрудник геббельсовского Министерства пропаганды.

После войны он вступил в ХДС и последовательно занимал должности депутата бундестага, премьер-министра земли Баден-Вюртемберг и председателя бундесрата.

Журналистка Беате Кларсфельд публично дала Кизингеру пощечину и назвала нацистом, за что была приговорена к году тюрьмы (позже ей смягчили наказание до четырёх месяцев условно).

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В 1969 году Кизингера на посту канцлера сменил социал-демократ Вилли Брандт, при котором произошло взаимное признание ФРГ и ГДР, а также наладились отношения между Западной Германией и СССР. Но в 1974 году был арестован референт Брандта Гюнтер Гийом, оказавшийся восточногерманским разведчиком. Разгорелся скандал, стоивший канцлеру его кресла. Главой исполнительной власти Западной Германии стал представитель проамериканского крыла социал-демократов Гельмут Шмидт. Однако в 1982-м из-за его попытки сформировать однопартийное правительство в стране разразился политический кризис, и Шмидт оставил свой пост.

В 1982 году канцлером Германии на рекордный 16-летний срок был избран представитель ХДС Гельмут Коль, при котором ФРГ и ГДР стали одним государством.

«В СМИ и книгах часто пишут о том, что Германия в 1990 году объединилась. Это не совсем так. Слияния не было, было поглощение. ГДР вошла в состав ФРГ, приняв её политическую систему», — подчеркнул Константин Залесский.

По словам историка, Западная Германия изначально создавалась под влиянием США и в дальнейшем оставалась под контролем Вашингтона.

«О чём можно говорить, если даже национальная спецслужба, Организация Гелена, преобразованная затем в БНД, создавалась нацистскими офицерами за деньги американцев, под полным контролем США и передавала всю информацию в Вашингтон? Её даже формально перевели под юрисдикцию ФРГ только в 1953—1956 годах. Американский контроль ощущался в органах власти, в СМИ, в экономике. ФРГ как государство являлась продуктом противоборства США и СССР. Это был инструмент противодействия соцблоку», — подытожил Константин Залесский.