Лавров: США не смогут принудить Россию к соблюдению их правил, поставляя оружие Киеву
- РИА Новости
Лавров, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина о том, с какой целью США направляют дополнительные вооружения Киеву, заявил, что их мотивы в Вашингтоне декларировались уже давно.
«Добиваются того, о чём они объявили уже давно, что Россия должна знать своё место, Россия не имеет права на собственный голос в международных делах, Россия должна соблюдать правила, которые изобретены США. Вот и всё, я думаю, им прекрасно понятно, что у них это не получится», — цитирует его ТАСС.
Ранее американский президент Джо Байден объявил о выделении Киеву нового пакета военной помощи на $1 млрд.
Новый пакет помощи, по словам главы Пентагона Ллойда Остина, включает две системы противокорабельных ракет Harpoon и 18 гаубиц.
Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов высказал мнение, что накачка Украины оружием является путём к конфронтации между Россией и США.