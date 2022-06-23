Глава Минобороны Украины Резников сообщил о прибытии в страну РСЗО HIMARS

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На Украину прибыли американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщил глава украинского Минобороны Алексей Резников.
Глава Минобороны Украины Резников сообщил о прибытии в страну РСЗО HIMARS
  • AP

«HIMARS прибыли на Украину», — написал Резников в Twitter.

Он поблагодарил за поставку ракетных комплексов американского коллегу Ллойда Остина.

14 июня заместитель министра обороны США Колин Каль сообщил, что украинские военные проходят обучение по использованию американских реактивных систем залпового огня HIMARS и MLRS.

Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал заявление США о поставках на Украину РСЗО HIMARS. По его мнению, возможная поставка дальнобойных комплексов вызывает крайнюю обеспокоенность.

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