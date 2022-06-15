Посол Антонов: заявление Пентагона о поставке ВСУ РСЗО HIMARS вызывает обеспокоенность

Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал заявление США о поставках на Украину РСЗО HIMARS. По его мнению, возможная поставка дальнобойных комплексов вызывает крайнюю обеспокоенность.

Дипломат в сообщение в официальном Telegram-канале посольства России в Вашингтоне выразил мнение, что заявление Пентагона говорит о стремлении Америки к дальнейшей эскалации.

«Неслучайно заявления чиновника прозвучали накануне очередной встречи США и их союзников по военной поддержке Украины. Видимо, таким образом администрация настраивает единомышленников на безальтернативность курса на накачку киевского режима вооружениями», —считает Антонов.

14 июня заместитель министра обороны США Колин Каль сообщил о том, что украинские военные проходят обучение по использованию американских реактивных систем залпового огня HIMARS и MLRS.