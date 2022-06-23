Посол Мирошник сообщил взятии в блокаду населённых пунктов Золотое и Горское в ЛНР

Короткая ссылка
Посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что населённые пункты Золотое и Горское в Луганской Народной Республике взяты в блокаду.
Посол Мирошник сообщил взятии в блокаду населённых пунктов Золотое и Горское в ЛНР
  • РИА Новости

«Сейчас серьёзными достижениями является то, что заблокированы, взяты в блокаду Горское и Золотое — это те населённые пункты, по которым на протяжении восьми лет били батареи», — заявил Мирошник в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о взятии подразделений ВСУ в плотное кольцо между населёнными пунктами Золотое и Горское.

Подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что в районе Горского и Золотого при окружении украинской группировки была ликвидирована группа иностранных наёмников, там же получены ценные «трофеи».

Помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв заявил, что около 1,3 тыс. украинских военных и наёмников находятся в окружении в районе Горского и Золотого южнее Лисичанска.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить