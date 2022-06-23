Посол Мирошник сообщил взятии в блокаду населённых пунктов Золотое и Горское в ЛНР

Посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что населённые пункты Золотое и Горское в Луганской Народной Республике взяты в блокаду.

«Сейчас серьёзными достижениями является то, что заблокированы, взяты в блокаду Горское и Золотое — это те населённые пункты, по которым на протяжении восьми лет били батареи», — заявил Мирошник в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о взятии подразделений ВСУ в плотное кольцо между населёнными пунктами Золотое и Горское.

Подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что в районе Горского и Золотого при окружении украинской группировки была ликвидирована группа иностранных наёмников, там же получены ценные «трофеи».

Помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв заявил, что около 1,3 тыс. украинских военных и наёмников находятся в окружении в районе Горского и Золотого южнее Лисичанска.