Марочко: при окружении группировки ВСУ в Горском и Золотом ликвидирована группа наёмников

В районе Горского и Золотого в ЛНР при окружении украинской группировки была ликвидирована группа иностранных наёмников, там же получены ценные «трофеи», сообщил подполковник Народной милиции республики Андрей Марочко.

Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

«Сейчас пришла информация, что украинская группировка, которая находится в населённых пунктах Горское и Золотое, взята в полное окружение. Ещё с утра по докладам было понятно, что такое понятие, как «котёл», было к ним применимо. И вот буквально недавно по докладам командиров на местах была получена информация о том, что всё, «захлопнута» эта группировка», — сказал Марочко.

По его словам, речь идёт о «полном окружении украинских войск».

«Сразу хочу отметить, что на данном участке местности при окружении была ликвидирована группа иностранных наёмников, были взяты очень ценные «трофеи» иностранного производства, а также получен ряд очень ценной развединформации», — цитирует подполковника РИА Новости.

Ранее помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв заявил, что около 1,3 тыс. украинских военных и наёмников находятся в окружении в районе Горского и Золотого южнее Лисичанска.

По данным посла республики в России Родиона Мирошника, в городе Лисичанске находятся до 7 тыс. украинских военных.