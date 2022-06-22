Марочко: при окружении группировки ВСУ в Горском и Золотом ликвидирована группа наёмников

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В районе Горского и Золотого в ЛНР при окружении украинской группировки была ликвидирована группа иностранных наёмников, там же получены ценные «трофеи», сообщил подполковник Народной милиции республики Андрей Марочко.
Марочко: при окружении группировки ВСУ в Горском и Золотом ликвидирована группа наёмников
  • РИА Новости

Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

«Сейчас пришла информация, что украинская группировка, которая находится в населённых пунктах Горское и Золотое, взята в полное окружение. Ещё с утра по докладам было понятно, что такое понятие, как «котёл», было к ним применимо. И вот буквально недавно по докладам командиров на местах была получена информация о том, что всё, «захлопнута» эта группировка», — сказал Марочко.

По его словам, речь идёт о «полном окружении украинских войск».

«Сразу хочу отметить, что на данном участке местности при окружении была ликвидирована группа иностранных наёмников, были взяты очень ценные «трофеи» иностранного производства, а также получен ряд очень ценной развединформации», — цитирует подполковника РИА Новости.

Ранее помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв заявил, что около 1,3 тыс. украинских военных и наёмников находятся в окружении в районе Горского и Золотого южнее Лисичанска.

По данным посла республики в России Родиона Мирошника, в городе Лисичанске находятся до 7 тыс. украинских военных.

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