Посол ЛНР в России заявил, что в Лисичанске находятся до 7 тысяч украинских военных

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В городе Лисичанске в ЛНР находятся до 7 тыс. украинских военных. Об этом сообщил посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник.
Посол ЛНР в России заявил, что в Лисичанске находятся до 7 тысяч украинских военных
  • РИА Новости
  • © Виктор Антонюк

«В Лисичанске, по нашим данным, где-то 5—7 тыс. всё равно находится», — приводит ТАСС его слова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Ранее офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко сообщил, что украинские военнослужащие взяты в оперативное окружение в районах населённых пунктов Золотое и Горское в ЛНР.

Также помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв заявил, что около 6 тыс. военных ВСУ могут попасть в окружение в Лисичанске и Северодонецке.

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