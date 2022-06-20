Посол ЛНР в России заявил, что в Лисичанске находятся до 7 тысяч украинских военных
- РИА Новости
- © Виктор Антонюк
«В Лисичанске, по нашим данным, где-то 5—7 тыс. всё равно находится», — приводит ТАСС его слова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Ранее офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко сообщил, что украинские военнослужащие взяты в оперативное окружение в районах населённых пунктов Золотое и Горское в ЛНР.
Также помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв заявил, что около 6 тыс. военных ВСУ могут попасть в окружение в Лисичанске и Северодонецке.