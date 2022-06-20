Посол ЛНР в России заявил, что в Лисичанске находятся до 7 тысяч украинских военных

В городе Лисичанске в ЛНР находятся до 7 тыс. украинских военных. Об этом сообщил посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник.

«В Лисичанске, по нашим данным, где-то 5—7 тыс. всё равно находится», — приводит ТАСС его слова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Ранее офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко сообщил, что украинские военнослужащие взяты в оперативное окружение в районах населённых пунктов Золотое и Горское в ЛНР.

Также помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв заявил, что около 6 тыс. военных ВСУ могут попасть в окружение в Лисичанске и Северодонецке.