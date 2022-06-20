В ЛНР сообщили о взятии в оперативное окружение украинских военных в Золотом и Горском

Украинские военнослужащие взяты в оперативное окружение в районах населённых пунктов Золотое и Горское в ЛНР. Об этом сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

«Сейчас можно говорить, что те группировки войск, которые находятся в Горском и Золотом, они уже находятся в оперативном окружении», — приводит ТАСС его слова в эфире телеканала «Россия 24».

Марочко добавил, что взятие оставшихся нескольких населённых пунктов позволит сомкнуть кольцо.

Также в ЛНР сообщили, что мирных жителей эвакуируют из Северодонецка малыми группами из-за угроз безопасности.