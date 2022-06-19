Журналист NI Пайн: Украине нужно провозгласить нейтральный статус и признать Крым

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Журналист The National Interest Дэвид Пайн предложил план из 15 пунктов по урегулированию ситуации на Украине. По мнению автора, Украина должна внести изменения в Конституцию, провозгласить в ней нейтральный статус страны, а также отказаться от притязаний на Крым и признать его российской территорией.

Кроме того, в статье The National Interest Пайн предлагает передать полномочия по гарантированию независимости и суверенитета Украины постоянным членам СБ ООН.

Среди шагов на пути к разрешению конфликта автор статьи отмечает необходимость проведения в Донбассе референдума о независимости, а также отказ Украины от вооружения, военных учений, сокращение армии страны до 250 тыс. человек, 100 из которых — в запасе.

В статье также шла речь о возобновлении дипломатических отношений между Киевом и Москвой.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предположил, что западным странам необходимо готовиться к затяжному характеру конфликта на Украине. По его мнению, он может растянуться на годы.

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