Премьер-министр Великобритании Джонсон: конфликт на Украине может растянуться на годы
Об этом сообщается в статье The Sunday Times.
Политик считает, что Россия прибегает к «истощающей» политике на Украине, поэтому западным союзникам нужно не терять решительность в вопросе поддержки украинской стороны и осознавать длительность боевых действий.
«Великобритания и наши друзья должны ответить предоставлением гарантий того, что Украина будет располагать стратегической прочностью, чтобы пережить и со временем победить», — заявил премьер-министр.
Кроме того, Джонсон упомянул, что странам Европы в будущем необходимо направить ресурсы на восстановление разрушенной инфраструктуры Украины.
«Правительство президента Зеленского должно выплачивать зарплаты, содержать школы, доставлять помощь и начинать реконструкцию там, где это возможно. Это потребует постоянного финансирования и технической помощи, оказание которых нам нужно планировать на годы вперед», — уточнил он.
Ранее премьер-министр Великобритании в эфире Sky News заявил, что в мире появляется усталость от темы Украины.