Премьер-министр Великобритании ﻿Джонсон: конфликт на Украине может растянуться на годы

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон полагает, что западным странам необходимо готовиться к затяжному характеру конфликта на Украине. По его мнению, он может растянуться на годы.

Об этом сообщается в статье The Sunday Times.

Политик считает, что Россия прибегает к «истощающей» политике на Украине, поэтому западным союзникам нужно не терять решительность в вопросе поддержки украинской стороны и осознавать длительность боевых действий.

«Великобритания и наши друзья должны ответить предоставлением гарантий того, что Украина будет располагать стратегической прочностью, чтобы пережить и со временем победить», — заявил премьер-министр.

Кроме того, Джонсон упомянул, что странам Европы в будущем необходимо направить ресурсы на восстановление разрушенной инфраструктуры Украины.

«Правительство президента Зеленского должно выплачивать зарплаты, содержать школы, доставлять помощь и начинать реконструкцию там, где это возможно. Это потребует постоянного финансирования и технической помощи, оказание которых нам нужно планировать на годы вперед», — уточнил он.

Ранее премьер-министр Великобритании в эфире Sky News заявил, что в мире появляется усталость от темы Украины.