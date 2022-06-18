Британский премьер Джонсон заявил об усталости от темы Украины

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в эфире Sky News заявил, что в мире появляется усталость от темы Украины.

«Мы обеспокоены тем, что по всему миру начинает появляться небольшая усталость от Украины», — цитирует его РИА Новости.

Депутат канадского парламента от Либеральной партии Иван Бейкер отметил, что усталость Запада от кризиса на Украине проявляется в призывах к Киеву пойти на территориальные уступки.

Так, например, генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил возможность территориальных уступок со стороны Украины.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому придётся вести переговоры с Россией.