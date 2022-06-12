Генсек НАТО допустил возможность территориальных уступок со стороны Украины

Короткая ссылка
Мир на Украине возможен, вопрос в том, на какие уступки пойдёт Киев, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Генсек НАТО допустил возможность территориальных уступок со стороны Украины
  • AP

«Мир на Украине возможен. Вопрос, какова будет его цена. Сколько территории, свободы и демократии мы готовы заплатить за этот мир», — приводит ТАСС слова Столтенберга на пресс-конференции в Хельсинки.

По его словам, НАТО намерено помогать Украине с целью дать ей более сильную переговорную позицию.

Столтенберг отметил, что альянс не хочет эскалации боевых действий за пределами Украины.

Ранее депутат канадского парламента от Либеральной партии Иван Бейкер заявил, что усталость Запада от кризиса на Украине проявляется в призывах к Киеву пойти на территориальные уступки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить