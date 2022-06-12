Генсек НАТО допустил возможность территориальных уступок со стороны Украины

Мир на Украине возможен, вопрос в том, на какие уступки пойдёт Киев, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Мир на Украине возможен. Вопрос, какова будет его цена. Сколько территории, свободы и демократии мы готовы заплатить за этот мир», — приводит ТАСС слова Столтенберга на пресс-конференции в Хельсинки.

По его словам, НАТО намерено помогать Украине с целью дать ей более сильную переговорную позицию.

Столтенберг отметил, что альянс не хочет эскалации боевых действий за пределами Украины.

Ранее депутат канадского парламента от Либеральной партии Иван Бейкер заявил, что усталость Запада от кризиса на Украине проявляется в призывах к Киеву пойти на территориальные уступки.