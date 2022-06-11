Канадский депутат Бейкер: Запад призывает Украину пойти на территориальные уступки
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По его словам, ведутся разговоры о территориальных уступках со стороны Украины.
«Так, президент Франции Эммануэль Макрон недавно говорил, что нужно успокоить (Россию — RT)», — приводит РИА Новости слова Бейкера в эфире телеканала «Украина 24».
1 июня американский лидер Джо Байден заявил, что США не будут оказывать давление на Украину для того, чтобы Киев пошёл на уступки России.