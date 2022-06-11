Канадский депутат Бейкер: Запад призывает Украину пойти на территориальные уступки

Усталость Запада от кризиса на Украине проявляется в призывах к Киеву пойти на территориальные уступки, заявил депутат канадского парламента от Либеральной партии Иван Бейкер.

По его словам, ведутся разговоры о территориальных уступках со стороны Украины.

«Так, президент Франции Эммануэль Макрон недавно говорил, что нужно успокоить (Россию — RT)», — приводит РИА Новости слова Бейкера в эфире телеканала «Украина 24».

1 июня американский лидер Джо Байден заявил, что США не будут оказывать давление на Украину для того, чтобы Киев пошёл на уступки России.