Канадский депутат Бейкер: Запад призывает Украину пойти на территориальные уступки

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Усталость Запада от кризиса на Украине проявляется в призывах к Киеву пойти на территориальные уступки, заявил депутат канадского парламента от Либеральной партии Иван Бейкер.
Канадский депутат Бейкер: Запад призывает Украину пойти на территориальные уступки
  • Gettyimages.ru
  • © Roberto Anania / EyeEm

По его словам, ведутся разговоры о территориальных уступках со стороны Украины.

«Так, президент Франции Эммануэль Макрон недавно говорил, что нужно успокоить (Россию — RT)», — приводит РИА Новости слова Бейкера в эфире телеканала «Украина 24».

1 июня американский лидер Джо Байден заявил, что США не будут оказывать давление на Украину для того, чтобы Киев пошёл на уступки России.

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