WP: у украинской армии наблюдается нехватка боеприпасов
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«На Украине почти полностью истощились боеприпасы для советского вооружения, которое составляет основу арсенала украинской армии», — говорится в материале газеты.
Отмечается, что излишки подобных боеприпасов закончились и у восточноевропейских стран.
Как пишет автор статьи, западная помощь прибывает в недостаточном количестве.
Ранее депутат канадского парламента от Либеральной партии Иван Бейкер заявил, что усталость Запада от кризиса на Украине проявляется в призывах к Киеву пойти на территориальные уступки.