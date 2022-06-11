У украинской армии наблюдается нехватка боеприпасов к советскому оружию, которое составляет основу арсенала ВСУ, пишет газета The Washington Post.

«На Украине почти полностью истощились боеприпасы для советского вооружения, которое составляет основу арсенала украинской армии», — говорится в материале газеты.

Отмечается, что излишки подобных боеприпасов закончились и у восточноевропейских стран.

Как пишет автор статьи, западная помощь прибывает в недостаточном количестве.

Ранее депутат канадского парламента от Либеральной партии Иван Бейкер заявил, что усталость Запада от кризиса на Украине проявляется в призывах к Киеву пойти на территориальные уступки.