«Каждый день до сотни убитыми и до 500 ранеными»: в Минобороны Украины заявили о тяжёлой ситуации с потерями ВСУ

Украинская сторона теряет в день до 100 человек убитыми и до 500 ранеными, заявил министр обороны Украины Алексей Резников. Он признал, что Россия сохраняет возможности для продвижения на фронте. Эксперты в беседе с RT отметили, что к настоящему времени в ряды украинских вооружённых сил попадают люди без боевого опыта. По мнению аналитиков, объявление информации о потерях именно от главы оборонного ведомства указывает на серьёзность ситуации, в которой оказался Киев.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская сторона теряет в день до 100 человек убитыми.

«Ситуация на фронте тяжёлая. Мы теряем каждый день до сотни наших бойцов убитыми и до 500 ранеными», — написал Резников в Facebook*.

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По его словам, Россия «имеет силы для продвижения на отдельных участках фронта».

Кроме того, Резников констатировал, что, несмотря на значительный объём поставок вооружения Украине, этих средств недостаточно для противостояния российским войскам.

«Мы уже получили от партнёров, приобрели на рынке, изготовили и передали вооружённым силам значительное количество оружия. Его хватило бы для победоносной обороны от любой армии в Европе. Но не от России», — написал украинский министр.

Отметим, что о преимуществе российской стороны ранее также высказался президент Украины Владимир Зеленский. В интервью газете Financial Times он выразил мнение, что Украина уступает России «в плане техники», поэтому неспособна перейти в наступление. Президент Украины также заявил, что потери ВСУ могут составлять до 100 человек в сутки.

Днём ранее в российском Минобороны констатировали, что украинская сторона несёт значительные потери в живой силе, вооружении и военной технике.

Как заявил в ходе утреннего брифинга 8 июня официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков, за предшествующие этой дате три дня только в ходе освобождения Святогорска в ДНР потери украинских войск составили более 300 националистов. За этот период также было поражено шесть танков, 15 боевых машин разных типов.

Впоследствии в Минобороны РФ заявили о нарастающих потерях украинской стороны за сутки. Согласно данным из брифинга ведомства от 9 июня, в результате ударов российских войск за сутки были уничтожены более 300 националистов, семь единиц бронетехники, две установки залпового огня «Град», 12 орудий полевой артиллерии и миномётов, 24 специальных автомобиля и ряд других объектов.

Также отмечалось, что среди поражённых за сутки украинских объектов был учебный центр ВСУ, в котором проходили переподготовку и слаживание иностранные наёмники.

Комментируя ситуацию с потерями украинских войск, военный эксперт Виктор Литовкин отметил, что к настоящему времени в ряды ВСУ принимают людей без существенного военного опыта.

«Они берут всех подряд, без разбора. Имеет человек опыт боевых действий или он приписал себе опыт в боевых действиях — этого никто сказать не сможет точно, пока он не окажется в бою. А когда они оказываются в бою, то сразу видно, что некоторые из них ничего не могут. Поэтому и гибнут в первую очередь. То, что на Украине такие тяжёлые потери, — безусловно. Потому что у них восьмая или даже девятая волна мобилизации», — отметил эксперт в беседе с RT.

По мнению Литовкина, в украинской армии оказываются люди, которые не имеют навыков не только ведения боевых действий, но и владения оружием. Эксперт констатировал, что это ведёт к высокой смертности среди таких рекрутов.

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«Восемь лет они воспитывали свою армию, восемь лет её тренировали иностранные специалисты. Что ж теперь жалеть эту армию», — констатировал Литовкин.

В свою очередь, военный эксперт капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин обратил внимание на то, что о ситуации в украинской армии высказался именно министр обороны.

Как отметил эксперт, прежде с высказываниями о ситуации на фронте выступали советники главы офиса президента Украины Алексей Арестович и Михаил Подоляк, а также сам Владимир Зеленский.

«Это (выступление Резникова. — RT) говорит о том, что ситуация для них на всех фронтах складывается, мягко говоря, плохая», — сказал эксперт.

Дандыкин добавил, что наёмников также становится меньше.

«Остаются только самые мотивированные нацики, все остальные понимают, что это не стоит тех денег, что им обещают. Тем более что и с этим есть определённый обман», — полагает Дандыкин.

Наряду с этим эксперт не исключает, что украинские потери могут быть выше значений, заявленных киевскими чиновниками.

«Дело в том, что многим ещё приписывается «пропавший без вести». Тела не забирают, раненых оставляют. Не говоря уже о пленных», — заключил аналитик.

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