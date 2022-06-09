В Житомирской области: Минобороны РФ сообщило об уничтожении центра ВСУ по переподготовке наёмников

В Житомирской области высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожен учебный центр ВСУ, где проходили переподготовку иностранные наёмники. Об этом заявили в Минобороны РФ. Кроме того, к разминированию дорог и лесного массива национального парка «Святые горы» приступили инженерные подразделения российских ВС. Только за прошедшие сутки уничтожено 126 взрывных устройств различных типов, установленных украинскими националистами.

В Житомирской области уничтожен учебный центр ВСУ, в котором проходили переподготовку иностранные наёмники, заявил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«В результате удара высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населённого пункта Новоград-Волынский Житомирской области уничтожен учебный центр ВСУ, в котором проходили переподготовку и слаживание иностранные наёмники», — подчеркнул представитель МО РФ.

В то же время высокоточные ракеты воздушного базирования за сутки поразили два пункта управления, зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ», склад боеприпасов в районе Парасковиевка в ЛНР, а также 23 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

Кроме того, авиация уничтожила более 200 националистов, пять танков, две установки реактивных систем залпового огня «Град», а также склад ракетно-артиллерийского вооружения вблизи Верхнекаменского в ЛНР. Тогда как ракетные войска и артиллерия ликвидировали свыше 300 националистов, семь единиц бронетехники, две установки реактивных систем залпового огня «Град», 12 орудий полевой артиллерии и миномётов, 24 специальных автомобиля, хранилище топлива для военной техники в Николаевской области, а также наведённую ВСУ переправу через реку Северский Донец вблизи Протопоповки.

В Донецкой Народной Республике начались работы по разминированию национального парка «Святые горы», заявил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Инженерные подразделения Вооружённых сил Российской Федерации приступили к разминированию дорог и лесного массива национального парка «Святые горы» в районах населённых пунктов Святогорск, Яровая, Студенок и Сосновое Донецкой Народной Республики. За прошедшие сутки обнаружено и уничтожено 126 установленных украинскими националистами взрывных устройств различных типов, в том числе 54 противотанковые мины», — сказал он.

Российские средства ПВО за сутки сбили украинский самолёт Су-25 и 13 беспилотников, а также перехватили одну украинскую баллистическую ракету «Точка-У» и сбили два реактивных снаряда РСЗО «Смерч», заключил Конашенков.

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Белгородская область

Утром 9 июня украинские военные обстреляли село Хотмыжск Борисовского района Белгородской области, написал в своём Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

«Главное, никто из мирных жителей не пострадал. В трёх домовладениях выбиты окна, посечены крыши и заборы. Сейчас на месте работает оперативная группа, продолжается подомовой обход территории. Постараемся завтра начать восстановительные работы», — сказал он.

В мае неоднократным обстрелам со стороны Украины подвергались сёла Журавлёвка, Нехотеевка и Солохи. Из этих населённых пунктов вывезли свыше 500 жителей.

Курская область

В Курской области вновь продлили высокий уровень террористической опасности. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

«Наши правоохранительные органы и спецслужбы почти два месяца работают в усиленном режиме. «Жёлтый» уровень террористической опасности уже помог им не допустить теракт на майских праздниках. Вместе с руководителями силовых структур решили продлить его действие ещё на две недели — до 22 июня», — написал он в Telegram.

Губернатор также призвал жителей Курской области сохранять бдительность и сообщать в полицию о подозрительных гражданах или оставленных предметах. Напомним, что «жёлтый» уровень террористической опасности был введён в регионе 11 апреля в связи с возможными провокациями со стороны украинских националистов.

Херсонская область

Власти Херсонской области намерены провести референдум по вхождению в состав Российской Федерации в этом году, сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Мы сделаем всё необходимое, чтобы жители Херсонской области не испытывали никаких трудностей, чтобы их жизнь была комфортной», — цитирует его РИА Новости.

При этом, по его словам, интеграция с Россией уже началась, местные жители активно подают заявки на получение российского гражданства. К тому же вся территория Херсонской области находится под контролем и защитой Вооружённых сил РФ, подчеркнул он.

«Киев продолжает целенаправленные провокации, сознательно нагнетая ситуацию у границ области и обстреливая с дальних позиций территорию, чтобы держать население в постоянном страхе», — сказал Стремоусов, подчёркивая, что все заявления киевского режима о захвате территории бессмысленны.

Наряду с этим он указал на готовность Херсонской области к возобновлению грузового железнодорожного сообщения с Крымом: «В техническом плане всё находится в удовлетворительном состоянии, поэтому скоро составы пойдут уже и из Херсона».