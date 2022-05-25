Около 550 человек вывезли из трёх сёл в Белгородской области после обстрелов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что власти региона вывезли около 550 жителей Журавлёвки, Нехотеевки и Солохов, которые подверглись в мае неоднократным обстрелам со стороны Украины.

«Встретился с жителями, которых мы вывезли из приграничных сёл Белгородской области. Почти 550 человек сейчас разместились в гостиницах областного центра. Это жители Журавлёвки, Нехотеевки и Солохов», — написал Гладков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, один из самых главных вопросов, который поднимался во время встречи, — восстановление пострадавших домов и транспорта.

«Постарался успокоить, что все запланированные работы будут выполнены в полном объёме, как только позволит обстановка», — отметил он.

Ранее Гладков сообщил о повреждении линии электропередачи в результате обстрела села Безымено со стороны украинских вооружённых сил.