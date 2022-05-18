Губернатор Белгородской области заявил о повреждении ЛЭП при обстреле села Безымено

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о повреждении линии электропередачи в результате обстрела села Безымено со стороны украинских вооружённых сил.

«Ситуация в селе Безымено Грайворонского округа... Нарушена линия электропередачи, с утра начнём восстановление. Разрушения жилых построек незначительны, в основном выбиты стёкла», — написал Гладков в соцсети «ВКонтакте».

Он сообщил, что пострадавший при обстреле чувствует себя удовлетворительно, ему была сделана операция.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать факт обстрела села Безымено Белгородской области со стороны украинских войск.

17 мая село Безымено было обстреляно со стороны украинских военных.

Один человек получил ранения лёгкой степени тяжести.