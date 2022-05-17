Бастрыкин поручил расследовать факт обстрела села Безымено в Белгородской области
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«Председатель Следственного комитета поручил зафиксировать и расследовать очередной факт обстрела населённого пункта в Белгородской области», — говорится в сообщении следственного органа.
Следователи намерены установить все обстоятельства произошедшего, а также дать правовую оценку действиям причастных к обстрелу украинских силовиков.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об обстреле села Безымено со стороны украинских вооружённых сил. Один человек получил ранения лёгкой степени тяжести.