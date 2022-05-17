Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать факт обстрела села Безымено в Белгородской области со стороны украинских войск.

«Председатель Следственного комитета поручил зафиксировать и расследовать очередной факт обстрела населённого пункта в Белгородской области», — говорится в сообщении следственного органа.

Следователи намерены установить все обстоятельства произошедшего, а также дать правовую оценку действиям причастных к обстрелу украинских силовиков.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об обстреле села Безымено со стороны украинских вооружённых сил. Один человек получил ранения лёгкой степени тяжести.