Бастрыкин поручил расследовать факт обстрела села Безымено в Белгородской области

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать факт обстрела села Безымено в Белгородской области со стороны украинских войск.
Бастрыкин поручил расследовать факт обстрела села Безымено в Белгородской области
  • © Следственный комитет РФ

«Председатель Следственного комитета поручил зафиксировать и расследовать очередной факт обстрела населённого пункта в Белгородской области», — говорится в сообщении следственного органа.

Следователи намерены установить все обстоятельства произошедшего, а также дать правовую оценку действиям причастных к обстрелу украинских силовиков.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об обстреле села Безымено со стороны украинских вооружённых сил. Один человек получил ранения лёгкой степени тяжести.

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