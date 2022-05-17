Губернатор Белгородской области заявил об обстреле села Безымено со стороны ВСУ

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об обстреле села Безымено со стороны украинских вооружённых сил. Один человек получил ранения лёгкой степени тяжести.
Губернатор Белгородской области заявил об обстреле села Безымено со стороны ВСУ
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Только что глава Грайворонского горокруга Геннадий Бондарев доложил об обстреле со стороны Украины села Безымено», — заявил Гладков в своём Telegram-канале.

По его словам, пострадавшему оказывают медпомощь, угрозы его жизни нет.

Губернатор рассказал, что также есть разрушения. 

15 мая Гладков сообщил, что посёлок Середа Шебекинского городского округа был обстрелян с территории Украины.

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