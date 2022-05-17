Губернатор Белгородской области заявил об обстреле села Безымено со стороны ВСУ
- РИА Новости
- © Григорий Сысоев
«Только что глава Грайворонского горокруга Геннадий Бондарев доложил об обстреле со стороны Украины села Безымено», — заявил Гладков в своём Telegram-канале.
По его словам, пострадавшему оказывают медпомощь, угрозы его жизни нет.
Губернатор рассказал, что также есть разрушения.
15 мая Гладков сообщил, что посёлок Середа Шебекинского городского округа был обстрелян с территории Украины.