Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле посёлка Середа

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что посёлок Середа Шебекинского городского округа был обстрелян с территории Украины.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram губернатора.

«Посёлок Середа Шебекинского городского округа был обстрелян с территории Украины. Один мирный житель пострадал, получил осколочное ранение. Ему будет оказана вся необходимая медицинская помощь», — указал он.

Вместе с этим губернатор пообещал предоставить более подробную информацию позже.

Ранее Гладков посетил раненных при обстреле со стороны ВСУ жителей села Солохи.