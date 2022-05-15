Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле посёлка Середа

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что посёлок Середа Шебекинского городского округа был обстрелян с территории Украины.
Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле посёлка Середа
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram губернатора.

«Посёлок Середа Шебекинского городского округа был обстрелян с территории Украины. Один мирный житель пострадал, получил осколочное ранение. Ему будет оказана вся необходимая медицинская помощь», — указал он.

Вместе с этим губернатор пообещал предоставить более подробную информацию позже.

Ранее Гладков посетил раненных при обстреле со стороны ВСУ жителей села Солохи.

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