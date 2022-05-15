Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле посёлка Середа
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram губернатора.
«Посёлок Середа Шебекинского городского округа был обстрелян с территории Украины. Один мирный житель пострадал, получил осколочное ранение. Ему будет оказана вся необходимая медицинская помощь», — указал он.
Вместе с этим губернатор пообещал предоставить более подробную информацию позже.
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