Губернатор Белгородской области навестил пострадавших при обстреле ВСУ жителей села Солохи

Короткая ссылка
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков посетил раненных при обстреле со стороны ВСУ жителей села Солохи.
Губернатор Белгородской области навестил пострадавших при обстреле ВСУ жителей села Солохи
  • РИА Новости

«Очень сильно переживал за Никиту, парню 14 лет. Но врачи сделали всё возможное и невозможное, чтобы его спасти. Второй мальчишка тоже идёт на поправку», — написал он в своём Telegram-канале.

По словам Гладкова, троих пострадавших с осколочными ранениями уже выписали на амбулаторное лечение, в больнице продолжают находиться ещё двое с более серьёзными травмами.

«Восстановление займёт от полутора месяцев. Оказывается квалифицированная медицинская помощь, лекарственные препараты есть в полном объёме», — добавил он.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что один человек погиб и семь пострадали в результате обстрела села Солохи со стороны Украины.

СК России завёл дело по факту обстрела.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить