Губернатор Белгородской области навестил пострадавших при обстреле ВСУ жителей села Солохи

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков посетил раненных при обстреле со стороны ВСУ жителей села Солохи.

«Очень сильно переживал за Никиту, парню 14 лет. Но врачи сделали всё возможное и невозможное, чтобы его спасти. Второй мальчишка тоже идёт на поправку», — написал он в своём Telegram-канале.

По словам Гладкова, троих пострадавших с осколочными ранениями уже выписали на амбулаторное лечение, в больнице продолжают находиться ещё двое с более серьёзными травмами.

«Восстановление займёт от полутора месяцев. Оказывается квалифицированная медицинская помощь, лекарственные препараты есть в полном объёме», — добавил он.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что один человек погиб и семь пострадали в результате обстрела села Солохи со стороны Украины.

СК России завёл дело по факту обстрела.