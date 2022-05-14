Губернатор Белгородской области навестил пострадавших при обстреле ВСУ жителей села Солохи
- РИА Новости
«Очень сильно переживал за Никиту, парню 14 лет. Но врачи сделали всё возможное и невозможное, чтобы его спасти. Второй мальчишка тоже идёт на поправку», — написал он в своём Telegram-канале.
По словам Гладкова, троих пострадавших с осколочными ранениями уже выписали на амбулаторное лечение, в больнице продолжают находиться ещё двое с более серьёзными травмами.
«Восстановление займёт от полутора месяцев. Оказывается квалифицированная медицинская помощь, лекарственные препараты есть в полном объёме», — добавил он.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что один человек погиб и семь пострадали в результате обстрела села Солохи со стороны Украины.
СК России завёл дело по факту обстрела.