Число раненых при обстреле села в Белгородской области со стороны ВСУ возросло до семи
«По ситуации в селе Солохи. Семь раненых, поздно ночью привезли ещё одного пострадавшего. Всем оказывается квалифицированная медицинская помощь, лекарственные препараты есть в полном объёме», — написал он в своём Telegram-канале.
Ещё один человек погиб. Гладков сообщил, что всем пострадавшим и семье погибшего мирного жителя будет оказана материальная помощь.
К месту происшествия выехали заместители губернатора Константин Полежаев и Владимир Базаров.
В селе уже восстановили нарушенное газоснабжение.
Ранее сообщалось о трёх пострадавших.
Гладков также заявил, что в результате обстрела Солохи был повреждён жилой дом, пожар начался за пределами населённого пункта.