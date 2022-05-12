Число раненых при обстреле села в Белгородской области со стороны ВСУ возросло до семи

Число раненых при обстреле села Солохи в Белгородской области возросло до семи, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«По ситуации в селе Солохи. Семь раненых, поздно ночью привезли ещё одного пострадавшего. Всем оказывается квалифицированная медицинская помощь, лекарственные препараты есть в полном объёме», — написал он в своём Telegram-канале.

Ещё один человек погиб. Гладков сообщил, что всем пострадавшим и семье погибшего мирного жителя будет оказана материальная помощь.

К месту происшествия выехали заместители губернатора Константин Полежаев и Владимир Базаров.

В селе уже восстановили нарушенное газоснабжение.

Ранее сообщалось о трёх пострадавших.

Гладков также заявил, что в результате обстрела Солохи был повреждён жилой дом, пожар начался за пределами населённого пункта.