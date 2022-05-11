Губернатор Белгородской области рассказал о последствиях обстрела села со стороны Украины

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате обстрела села Солохи со стороны Украины повреждён жилой дом, пожар начался за пределами населённого пункта.
Губернатор Белгородской области рассказал о последствиях обстрела села со стороны Украины
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«С главой села на постоянной связи: есть частичное разрушение одного жилого дома. Основное задымление происходит из-за камыша, растущего за пределами населённого пункта. Пожарные расчёты уже работают на месте», — написал он в Telegram.

Гладков добавил, что пожаров в селе нет.

Ранее губернатор сообщил, что в результате обстрела села Солохи со стороны Украины пострадал один человек.

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