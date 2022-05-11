Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле села Солохи со стороны Украины

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Солохи со стороны Украины. В результате происшествия пострадал один человек.
Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле села Солохи со стороны Украины
  • РИА Новости
  • © Антон Вергун

«Был обстрел со стороны Украины села Солохи Белгородского района. Глава поселения сейчас находится на месте. Согласно докладу, есть один пострадавший, ему уже оказывается вся необходимая медицинская помощь. Есть разрушения», — написал он в Telegram.

На месте проишествия работают оперативные службы.

Утром 5 мая Гладков заявил, что с украинской стороны идёт обстрел сёл Журавлёвка и Нехотеевка, пострадавших в результате ЧП нет.

До этого сообщалось о возгорании склада с боеприпасами в районе села Старая Нелидовка.

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