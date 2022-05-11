Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле села Солохи со стороны Украины
- РИА Новости
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«Был обстрел со стороны Украины села Солохи Белгородского района. Глава поселения сейчас находится на месте. Согласно докладу, есть один пострадавший, ему уже оказывается вся необходимая медицинская помощь. Есть разрушения», — написал он в Telegram.
На месте проишествия работают оперативные службы.
Утром 5 мая Гладков заявил, что с украинской стороны идёт обстрел сёл Журавлёвка и Нехотеевка, пострадавших в результате ЧП нет.
До этого сообщалось о возгорании склада с боеприпасами в районе села Старая Нелидовка.