Спецкор RT рассказал об обстреле Донецка со стороны украинских боевиков

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Спецкор RT Валентин Горшенин в стриме «Прекрасная Россия бу-бу-бу» рассказал об обстрелах Донецка, которые произошли 10 мая.
Спецкор RT рассказал об обстреле Донецка со стороны украинских боевиков
  • AP

Как отметил корреспондент, был обстрел по центру Донецка ракетами «Ураган», «обстановка напряжённая».

«Мы находились в момент обстрела в центре Донецка, рядом с Министерством информации. Своими ушами услышали прилётов около двенадцати», — сказал Горшенин.

Своими глазами очевидны могли видеть сбитую ракету возле травматологического областного центра, добавил он.

«Понятно, что стреляют не по военным, не по пунктам принятия решений, не по пунктам управления. Боевики украинские стреляют, как это уже заведено, прямой наводкой по мирным районам, мирным кварталам. В городе советуют простым гражданам не появляться на улице, потому что могут продолжаться провокации», — заявил Валентин Горшенин.

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