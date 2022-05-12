СК России завёл дело по факту обстрела ВСУ села в Белгородской области

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Уголовное дело возбуждено по факту обстрела украинскими военными села в Белгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.
СК России завёл дело по факту обстрела ВСУ села в Белгородской области
  • © СК РФ

«Главным следственным управлением СК России по факту обстрела территории Белгородской области возбуждено уголовное дело», — говорится в заявлении ведомства в Telegram.

Отмечается, что дело возбуждено по статье о «покушении на убийство двух и более лиц, совершённое группой лиц общеопасным способом; убийство».

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что один человек погиб и семь пострадали в результате обстрела села Солохи со стороны Украины.

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