СК России завёл дело по факту обстрела ВСУ села в Белгородской области
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«Главным следственным управлением СК России по факту обстрела территории Белгородской области возбуждено уголовное дело», — говорится в заявлении ведомства в Telegram.
Отмечается, что дело возбуждено по статье о «покушении на убийство двух и более лиц, совершённое группой лиц общеопасным способом; убийство».
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что один человек погиб и семь пострадали в результате обстрела села Солохи со стороны Украины.